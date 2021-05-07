Bilim insanları kök hücreden insan embriyosunun ilk aşamasını oluşturdu

Bilim insanları, insan embriyosu gelişiminin ilk aşamasını doğru biçimde yeniden oluşturmak için kök hücrelerden yararlandı. Bu, üremeye yönelik araştırmalar için dönüm noktası niteliğinde bir keşif olabilir.

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Cell Stem Cell isimli bilimsel dergide dün yayımlanan çalışmada, Exeter ve Cambridge üniversitelerinden araştırmacıların, çok sayıda hücre tipine dönüşebilen kök hücrelerin insan embriyosunun erken yapısını taklit ettiği bir yöntem geliştirdiği görülüyor.

Uzmanlar, söz konusu bulgunun embriyonun nasıl geliştiğine ve düşük ile diğer komplikasyonların önüne geçilmesi için hangi şartların gerektiğine dair anlayışı ilerleterek kısırlık araştırmalarına fayda sağlayabileceğine inanıyor.

Uzmanlar, Birleşik Krallık'taki her 7 çiftten birinin gebe kalmakta güçlük çektiğini belirtiyor.

Yeni embriyo modelleri aynı zamanda tüp bebek (IVF) gibi destekli gebelik prosedürlerinde kullanılan embriyoların gelişimini iyileştirebilecek şartların testi için de kullanılabilecek.

Araştırma, insan kök hücresinin döllenmiş yumurtanın bölündükten sonraki en erken embriyo oluşumu olan blastokistin kurucu elementlerini üretebileceğinin mart ayında çeşitli araştırma gruplarınca keşfedilmesi sonrası yayımlandı.

Çalışmanın gerçekleştirildiği Exeter Üniversitesi Canlı Sistemler Enstitüsü Direktörü Profesör Austin Smith, bahse konu öğrenimi devrimsel olarak nitelendirdi.

Profesör Smith, "Kök hücrelerin erken embriyonun tüm unsurlarını yaratabildiğinin bulunması devrimsel" dedi.

Kök hücreler oluşumunu tamamlamış blastokistten geliyor ve yine de aynı embriyo yapısını bütünüyle tekrar oluşturabiliyor.

Bu oldukça dikkat çekici. İnsan embriyosuna dair bilgi verecek heyecan verici olasılıklara imkan tanıyor.

Bu gelişmelerden biri, bilim insanlarının insan gelişimine dair yargıya varırken artık sadece hayvan araştırmalarına, özellikle de (fare üreme sistemlerinin önemli ölçüde insanlardan ayrışmasına rağmen) fare kök hücreleri kullanımına bel bağlamayacak olması.

İnsan embriyosunu incelemeye erişim sınırlı ve etik kaygılar sebebiyle sıkı biçimde düzenleniyor. Ancak insan kök hücrelerinden elde edilerek laboratuvarda yetiştirilen blastokistler aynı etik incelemeye tabii olmadığı için büyük önem taşıyabilir.

Çalışmada kök hücreleri kümeler halinde düzenleyen araştırmacılar, bunları hücrelerin erken gelişimdeki davranışlarını etkilediği bilinen iki moleküle düşük miktarda maruz bıraktı.

Kümelerin yüzde 80'inin üç gün sonra kendilerini embriyonun, döllenmiş yumurtanın 6 gün sonra oluşturduğu 200 kadar hücreden oluşan yapılar olan blastokist evresine benzer yapılar biçimde organize ettikleri gözlemlendi.

Ekip, yapay embriyoların doğal embriyolarla aynı aktif genlere sahip olduğunu da ortaya koydu.

Exeter Üniversitesi Canlı Sistemler Enstitüsünden Dr. Ge Guo, yeni tekniğin "insanlardaki erken gelişim çalışmalarında ilk kez embriyo kullanılmayan güvenilir bir sistem" sağladığını ifade etti.

Dr. Guo, söz konusu hamlenin laboratuvarlarda bebek üretimine yönelik bir adım olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "daha ziyade, IVF ve kısırlık çalışmalarına fayda sağlayabilecek önemli bir araştırma aracı" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Independent Türkçe

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07/05/2021 09:17