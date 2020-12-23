Bilim insanları merak edilen o soruyu yanıtladı…

Tüm dünyada yaklaşık 80 milyon kişinin enfekte olduğu yeni tip corona virüs pandemisine karşı Türk bilim insanı Uğır Şahin'in kurucusu olduğu BioNtech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen aşı ABD, İngiltere, Kanada ve İsrail'de kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki süreçte aşıların kullandığı ülkelerin sayısının artması beklenirken, bilim insanları arasındaki hamile ve emziren kadınların aşı olmasına ilişkin tartışma sürüyor. Bu kapsamda ABD'li uzmanlar Covid-19'un hamileler için aşıdan daha büyük risk oluşturduğunu belirterek, kararı kadınlara bıraktı. İngiltere ise, hamile ve emziren kadınlara aşı olmamasını tavsiye etti. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar ise mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşıların bebeğe zarar verebileceğini söyledi. Peki iki ülke hamile ve emziren kadınların aşılanması konusunda neden farklı stratejiler izliyor?

İngiltere, Kanada, ABD ve İsrail’de kullanılmaya başlanan Pfizer/ BioNTech aşısın ve ABD’de yeni onaylanan Moderna aşılarının klinik denemeleri hamile veya emziren kadınları içermiyor.

Pfizer, tarafından daha önce yapılan açıklamada aşının hamilelikteki risklerine ilişkin şu ana kadar mevcut verilerin "yetersiz" olduğu belirtildi. Bununla birlikte aşı çalışmalarına katılan bazı gönüller hamile kaldı ve bilim insanları şu anda onları izliyor.

İngiltere’de bu yüzden hamile ve emziren kadınlar aşılama programlarının dışında bırakılırken ABD'de bu karar kadınlara bırakıldı.

HAMİLE VE EMZİREN KADINLAR NEDEN KLİNİK ÇALIŞMALARA DAHİL EDİLMİYOR?

ABD’nin aşı poltikaları üzerinde çalışan Johns Hopkins Üniversitesi’nden biyoetikçi Ruth Faden'e, hamile ve emziren kadınların klinik denemelere neden dahil edilmediğine ilişkin, “Hamile insanları incelemek etik olarak karmaşık bir durum. Hamilelik başka hiçbir şeye benzemez. Bu durumdaki bir kadına yaptığınız verdiğiniz her şeyin, gelişmekte olan çocuğu etkileme şansı da vardır" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bilim insanları, 1980'den bu yana ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ilaçların yüzde 10'undan daha azının hamile kadınlardaki kullanımı hakkında yeterli veriye sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum ise hamile kişinin bir ilacı veya aşıyı kullanmasını, ona rehberlik edecek herhangi bir kanıt olmaksızın kullanmasına neden oluyor.

COVİD-19 HAMİLELER İÇİN AŞIDAN DAHA BÜYÜK BİR RİSK OLUŞTURABİLİR

Daha önce yapılan çalışmalar corona virüse yakalanan hamile kadınların bir kısmının şiddetli semptomlar ve komplikasyonlar yaşayabileceğini ve erken doğum riskinin yükseldiğini ortaya koydu. O yüzden ABD’li bilim insanları corona virüsün hamile kadınlar için aşıdan daha büyük riskler oluşturduğunu düşünüyor.

GRİP AŞISI 1960'LARDAN BERİ HAMİLE KADINLARDA GÜVENLE UYGULANIYOR

Bununla birlikte, 1960'lardan beri hamile kadınlara grip ve diğer hastalıklara karşı aşı yaptırmaları öneriliyor, ancak kadınlar genellikle zayıflatılmış patojenler içeren canlı aşıların riskine karşı uyarılıyor. Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde kadın doğum uzmanı ve Doktor Jamieson, konuya ilişkin “Hamile kadınlara aşı yapma konusunda uzun bir geçmişe sahibiz ve neredeyse tüm aşılar çok güvenlidir” değerlendirmesini yaptı.

Corona Virüs Görev Gücü’nün üyelerinden olan Northwestern Üniversitesi'nden kadın doğum uzmanı Doktor Emily Miller ise “ABD’nin kararı kadınların kendine uygulanacak sağlık hizmetleri hakkında karar verme özerkliğini tanıyan gerçekten çok büyük bir adım” ifadelerini kullandı.

ABD'DE 330 BİN HAMİLE KADININ AŞIYI KULLANMASI İÇİN AÇIK KAPI BIRAKILDI

Diğer taraftan, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ilk aşı dozlarının hamile olan huzurevi ve sağlık çalışanlarına dağıtılmasına da onay verdi. Söz konusu karar, 330 bin kadını etkiliyor. Doktor Faden, “FDA'nın hamile ve emziren işçiler için corona virüs aşısına kapıyı açık bırakma kararını destekliyorum. Bazı sağlık çalışanları, işleri gereği virüsle yoğun temasa geçtiği için oldukça yüksek Covid-19 riski altında. Kadınlara, aşı olmayı düşünme fırsatı verebilmeliyiz. Burada bilim insanları, aşının hamile kadınlara zararlı olduğuna dair bilimsel olasılığın ortaya çıkmadığı konusunda hemfikir. Ancak, bu ihtimal sıfır değil” ifadelerini kullandı.

Ancak her bilim insanı, corona virüs aşılarının hamilelikte kullanımının güvenli olduğunu düşünmüyor. Şu anda onaylanan iki aşı, hamilelikte daha önce kullanılmayan yeni bir yaşıyıcı RNA teknolojisi kullanıyor.

"mRNA AŞILARI ANNE KARNINDAKİ BEBEKLERE ZARAR VEREBİLİR"

Pennsylvania Üniversitesi'nden kadın doğum uzmanı olan Doktor, Michal Elovitz, mRNA ve içinde dolaştığı lipid nanopartiküllerinden yapılmış balonun plasentayı geçmesinin mümkün olduğunu söyledi. Elovitz, “ Bu durum anne karnındaki bebeğin gelişmekte olan fetal beynine zarar verebilecek iltihaplanmaya neden olabilir. Aşıların hamilelerde kullanılmasını önereceksek, hamile hastalara odaklanan klinik çalışmaların yapılmasını beklemeliyiz” açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Hamilerde aşının kullanımın tavsiye edilmediği İngiltere’de ise Kraliyet Kadın Doğum ve Jinekoloji Üniversitesi'nin rektörü Dr. Edward Morris, "Henüz Covid-19 aşılarının hamile kadınlar üzerindeki etkisiyle ilgili hiçbir klinik deney yapılmadığını göz önünde bulundurursak, hamile ve emziren kadınlara aşının rutin kullanımını tavsiye edebileceğimiz bir kanıt olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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23/12/2020 18:24