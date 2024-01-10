Bilim insanları 'mini beyinler' üreterek bir ilke imza attı

Hollanda'da bilim insanları, insan fetüsünün beyin dokusundan ilk kez "mini beyinler" üretti.

Utrecht Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasında, fetüslerden alınan dokulardan beyin organoidleri üretildi. Organoidler, laboratuvar ortamında üç boyutlu olarak geliştirilen ve kendilerini yenileyebilen hücre gruplarını ifade ediyor.

Araştırmanın eş başyazarlarından Hans Clevers, daha önceki çalışmalarda kök hücrelerden beyin organoidleri üretildiğini fakat yeni araştırmada bunun ilk kez bir fetüs beyni dokusundan oluşturulduğunu belirtti.

Hakemli bilimsel dergi Cell'de 8 Ocak'ta yayımlanan çalışmada, 12 ila 15 haftalıkken ölen fetüslerin beyinlerinden alından dokular, laboratuvar ortamında farklı işlemlerden geçirilerek organoidlere dönüştürüldü.

Çalışmada, organoidlerdeki hücre oluşumlarının beynin farklı bölümlerinin yapısını, hücreler arası iletişimi ve beyin hastalıklarını incelemek için önemli bir fırsat sunduğu bildirildi.

Tek fetüs dokusundan birden fazla "mini beyin" geliştirebilen araştırmacılar, organoidlerin olgunlaşmasının yaklaşık 6 ay sürdüğünü aktardı. Kök hücrelerden elde edilen beyin organoidleriyse 80 gün civarında canlı kalabiliyordu.

Bilim insanları, organoidlerin özellikle tümör ve kansere karşı geliştirilen ilaçların etkilerinin laboratuvar ortamında daha iyi gözlemlenmesini de mümkün kıldığına dikkat çekti.

Araştırmacılardan Benedetta Artegiani, bu organoidleri inceleyerek nörogelişimsel hastalıkların ve çocukluk çağında ortaya çıkabilen beyin kanserlerinin yapısına ve tedavisine yönelik çalışmalar yürüteceklerini söyledi.



Independent Türkçe