Bilim insanları şaştı: Genç kadının sperme alerjisi çıktı

Bilim dünyası ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Chloe Lowery’i konuşuyor… İngiliz Dili Edebiyatı öğrencisi olan Lowery’nin gündeme gelme sebebi ise cinsel ilişkiye girdiği sıralarda ani bir şekilde felç geçirmesi ve vücudunun belirli noktalarında ağrı ve kırmızı kabarcıklar oluşması.

İngiliz Daily Mail’de yer alan haberde Lowery’nin bu sorun sebebiyle doktora gittiği ve kendisine “Üreme Sıvısı Hiper Hassasiyeti” tanısı konulduğu belirtildi. Prezervatif olmadan cinsel ilişkiye girdiği durumlarda dayanılmaz acı yaşadığını ve bazı durumda geçici olarak felç geçirdiğini ve kaslarının hareket etmediğini de söyledi.

Colorado’nun Longmont bölgesinde yaşayan Lowery’nin spermde bulunan belirli proteinlere karşı alerjik tepkime gösterdiğine dikkat çekilirken yanma hissinin de acı verici olduğu belirtildi.

“3 SAAT BOYUNCA…”

Öte yandan spermin cilde teması durumunda da kaslarını hissedemediği ve kaslarını hareket ettiremediği de belirtildi. Konuyla ilgili olarak Daily Mail’e konuşan Lowery, “Temelde benim cinsel ilişkiye alerjim var. Bir keresinde 3 saat boyunca yüzümün yarısını hareket ettiremedim” dedi.

Hissettiği acının 1 milyon iğnenin batması gibi olduğunu söyleyen Lowery, “Birlikte olduğum erkeklere bunu söylediğinde onlar da çok gülüyor ve şaşırıyorlar. Fakat bu zamana kadar bu sorunum sebebiyle hiçbir ilişkim bozulmadı” yorumunu yaptı. Lowery, bazı insanların ona üzüldüğünü söylediğini de dile getirse de, “Ben de onlara bundan çok daha büyük hastalıklar ve sorunlar olduğunu söylüyorum” ifadesini kullandı.

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16/02/2022 17:31