Bilim insanları şaştı kaldı: Kasık fıtığı diye gitti, ameliyatta ortaya çıktı

Kosova’da yaşayan 67 yaşındaki yaşındaki 3 çocuk babası adam bilim dünyasını ve doktorları adeta şaşkına çevirdi.

Kasıklarındaki şişkinlik sebebiyle hastaneye giden ve doktorların “Kasık fıtığı” teşhisi koyduğu adam, ameliyata alındı. Fakat ameliyat masasında doktorlar şaşkınlık veren bir durumla karşı karşıya kaldı. Doktorların fıtık olduğunu tahmin ettikleri şişkinliği inceleyen uzmanlar şişkinliğin altında yumurtalık, yumurta kanalı (dölyatağı borusu) ve rahim buldu.

Tek bir yumurtalık ile 67 yıl boyunca yaşayan adamın çift cinsiyetli olduğunu belirleyen uzmanlar, penis ve yumurtalık haricindeki cinsel organların gelişemediği için vücudun içinde kaldığını aktardı. Bu durumun çok nadir görüldüğünü aktaran bilim insanları, “persistent mulerian kanal sendromu” (PMKS) olarak adlandırılan bu sendromda erkek üreme organının gelişerek öne çıktığını ve kadın üreme organının ise kaldığını aktardı.

Normalde üretilen hormonlarla bu durumun ortadan kalktığını söyleyen bilim insanları bazı durumlarda ise Kosova’daki hasta gibi vakaların yaşandığını duyurdu. Bu rahatsızlıktan muzdarip hastaların genelde kısır olduğunu söyleyen doktorlar 3 çocuk babası Kosovalı hastanın durumunun ise çok nadir görüldüğünü söyledi.

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23/01/2022 09:36