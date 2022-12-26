Bilim insanları sol tarafı erkek, sağ tarafı dişi olan bir arı tespit ettiler

Nadir görülen arı, yarı erkek yarı dişi olarak tam ortadan bölünmüş bir vücuda sahip. Bu nadir durum jinandromorfi olarak bilinir. jinandromorf, erkeksi ve kadınsı özelliklerin bir arada olması durumudur. Araştırmacılar, arıyı Panama’da, Barro Colorado Adası’ndaki bir ormanda toplanan bir yuvanın içinde buldular ve 27 Şubat’ta Hymenoptera Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada açıkladılar.

Bu arı türleri içinde jinandromorfi olarak bilinen ilk örnek Megalopta Amoena. Arının başında, “dişi tarafta” öne bakan bir anten; daha büyük, daha güçlü bir çene kemiği vardır. Dişi tarafın arka ayağı da erkek tarafındakinden daha büyük ve kıllıdır. Çalışma yazarları, polen toplamak için kullanılan kıllar alt vücudun dişi yarısını kaplarken, vücudun erkek tarafında az sayıda kıl olduğunu gösteriyor.

İki taraflı jinandromorf

Arı, iki taraflı jinandromorf olarak bilinir, c¡nsiyet farklılıkları ortada bölünür. Jinandromorfiayrıca, vücudun ön kısmının bir c¡nsiyet ve arka kısmının başka bir c¡nsiyet olduğu eksenel şekilde de olabilir. İki taraflı jinandromorfiböcekler, kabuklular, yılanlar ve hatta kuşlarda belgelenmiştir; o türdeki erkekler ve dişiler arasında önemli fiziksel farklılıklar görülebilir olduğundan en kolayıdır.

Bir çarpıcı örnek de 2019 yılında açıklanan bir kuştur. Bir tarafı dişinin açık kahverengi tüyleri ile kaplı iken, vücudunun aşağı tarafınıerkeğin dramatik kırmızı tüyleri ile kaplıdır.

Ayrıca, jinandromorflardaki erkek ve kadın özellikleri arasındaki fiziksel ayrımları, araştırmacılar 2003’te bir ispinoz kuşunda keşfettiler. Bu sadece ciltte görülen bir durum değildir. Kuşun beyninin sağ yarısı genetik olarak erkekti ve sol yarısı, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayınlanan bir kuş araştırmasına göre genetik olarak kadındı.

Jinandromorfarı ayrıca yuvadaki erkek ve kadınlardan farklı yiyecek arama davranışı göstermiştir. Araştırmaya göre, gün içinde, sabahın erken saatlerinde karanlıkta ortaya çıkan, arkadaşlarına göre daha çok etkinliğe sahipken, erkek ve dişi arılar “bu süre zarfında neredeyse hiç etkinlik göstermediler”.

Ancak araştırmacılar, bu olağandışı aktivitenin arının jinandromorfisine bağlı olup olmadığını söylemek için daha fazla kanıt gerektiğini belirtiyorlar.

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26/12/2022 22:02