Araştırmacılar, insandan alınan bir grup kök hücreyi, susam büyüklüğünde bir yapay kalbe dönüştürdü.

Kalp gibi atabilen bu minik kütle, yine kalp benzeri bir doku duvarıyla çevrili, içi boş bir odacığa sahip. Bu nedenle insan kalbini andıran ve kendi kendine organize olan ilk minyatür organ diye niteleniyor.

Daha önce laboratuvarda basit kalp benzeri organlar yapılmıştı. Ancak yeni çalışmada, bunların aksine, model kendiliğinden inşa edildi.

Bilim insanları yalnızca insan embriyosunda kalp gelişimini koordine ettiği bilinen 6 sinyal yolunu kullanarak pluripotent kök hücreleri bir tabakaya yerleştirdi.

Laboratuvarda bir hafta boyunca büyümesi için kendi haline bırakılan kütlenin ritmik olarak çarpabildiği ve tıpkı kalbin kanı vücuda dağıttığı gibi, sıvıyı hazne benzeri boşluğun içine ve dışına doğru hareket ettirebildiği görüldü.

İnsan kalbi, embriyoda oluşan ilk ve epey karmaşık bir organ. Bu nedenle bilim insanları tüm özelliklerini nasıl geliştirdiğinden henüz emin değil.

Üstelik bu bilgi olmadan kalple ilgili bazı kusurların ve hastalıkların nasıl oluştuğunu veya bunların en iyi şekilde nasıl tedavi edileceği açıklığa kavuşmuyor.

Hakemli bilimsel dergi Cell’de yayımlanan araştırmadaki bu basit modelse kalple ilgili temel unsurların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Viyana'daki Avusturya Bilimler Akademisi'nden ve araştırmanın yazarlarından biyolog Sasha Mendjan, "Daha doğal yollarla gelişen ve hastalıkları tahmin etmemizi sağlayan kalp modelleri oluşturmak istiyoruz” diyor.

Araştırmanın yazarları, bu modelin kalp ilaçlarının klinik aşamaya geçmesinden önce önce güvenlik ve etkinlik açısından test edilmesini sağlayacağını umuyor.

ScienceAlert’in aktardığına göre bugün, 5 bin ilaçtan sadece 1'i insan üzerinde denenmek üzere klinik aşamaya geçebiliyor.

Bu ilaçları laboratuarda kalp benzeri organlar üzerinde test etmek, başarı oranlarının iyileştirilmesini sağlayabilir.

Mendjan ve meslektaşları şimdi, insan kalbine daha çok benzeyen, çoklu odacıklara sahip bir model geliştirmeyi hedefliyor. Zira insan kalbi, 4 odacıktan oluşuyor.

Kaynak:Independent Türkçe, ScienceAlert, EurekAlert

Derleyen: Çağla Üren

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25/05/2021 09:55