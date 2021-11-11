Bilim insanları uyardı: Bu diyet kısırlığa neden olabilir!

Sağlıklı olduğu iddiasıyla birçok uzman tarafından önerilen Akdeniz diyeti, yapılan yeni bir araştırmaya göre kısırlığa neden olabiliyor. Bilim insanları tarım ilaçlarından kaynaklanan maddelerin kısırlığa, bağışıklık sistemi sorunlarına ve çocuklarda gelişimin engellenmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Bilim insanları Akdeniz diyetiyle beslenmenin yiyeceklerdeki toksin miktarı nedeniyle geleneksel beslenme tarzına kıyasla kısırlığa neden olma riski taşıdığını buldu. Geleneksel bir beslenme tarzı, Akdeniz diyetindeki çok çeşitli meyve ve sebzeler, kabuklu yemişler, tahıllar ve balıklarla karşılaştırıldığında, kırmızı et ve süt ürünlerinden elde edilen doymuş yağların daha yüksek mevcudiyeti nedeniyle, daha az sağlıklı olarak görüldü. Ancak Norveç’te yer alan Oslo Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, geleneksel, organik olmayan bir Akdeniz diyetinin aslında ek sağlık riskleriyle birlikte geldiğini gösterdi.

TARIM İLAÇLARI BAŞ ROLDE

NTV'nin haberine göre araştırma ekibi, geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen meyve, sebze ve kepekli tahılların, doğurganlık sorunlarına, zayıflamış bir bağışıklık sistemine ve küçük çocuklarda büyüme ve gelişmede gerilemeye yol açabilecek tarım ilaçları içerdiğini buldu.

Bununla birlikte çalışma, bir Akdeniz diyetinin bileşenleri organik olarak yetiştirildiğinde, pestisit (tarım ilacı) alımı olasılığının yaklaşık yüzde 90 oranında azaltılabileceğini ileri sürdü.

Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, deneme başlamadan bir hafta önce geleneksel bir şekilde (kırmızı et ve süt ürünleri ağırlıklı) beslenen 27 öğrenciyi değerlendirdi. Ardından öğrenciler iki gruba ayrıldı, 14 öğrenci bir hafta boyunca geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen sebze ve meyveleri, kalan 13’ü ise organik tarımla yetiştiren yiyecekleri yedi. Öğrencilerin idrar örnekleri iki hafta boyunca incelendi.

"DOĞURGANLIĞI ZAYIFLATABİLECEĞİNE DAİR KANITLAR VAR"

Çalışmayı yöneten Prof. Dr. Carlo Leifert, idrar örneklerinde buldukları tarım ilaçlarının birçoğunun vücuttaki hormonları etkilediğinin bilindiğini söyledi.

Leifert şunları söyledi: "Bu tür toksinlerin bağışıklık sistemini ve belki de doğurganlığımızı zayıflatabileceğine dair artan kanıtlar var. Hormonlar dengesiz hale gelirse, çocukların büyüme ve gelişmelerini de olumsuz etkileyebilirler. Geleneksel şekilde yetiştirilen meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar, diyetimiz yoluyla emilen çevresel kirleticilerin ana kaynaklarından bazılarıdır. Akdeniz diyeti bu tür yiyeceklere dayandığından, onu yiyenler, diyetlerinin organik olarak yetiştirilen yiyeceklere dayanmasına göre on kat daha fazla bu kirletici madde alımına sahiptir.”

Diğer taraftan, American Journal of Critical Nutrition'da yayınlanan çalışma, düzenli olarak Akdeniz diyeti tüketen grubun, geleneksel beslenme tarzına sahip olanlara kıyasla idrarlarında üç kat daha fazla çevresel kirletici maddeye sahip olduğunu gösterdi.

AKNDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz diyeti listesinde, taze meyve ve sebzeler tüketilmelidir. Bunun yanı sıra bu diyette; kan şekerini hızlıca yükselten işlenmiş besinler ve karbonhidratlar listeden çıkarılmalıdır. Tuz ve tereyağı gibi gıdalar sınırlandırılmalıdır. Kırmızı et tüketiminin de kısıtlanması ile balık çokça tercih edilmelidir. Haftada en az iki gün balık tüketimi yapılmalıdır. Diyette; esmer pirinç, yulaf, esmer pirinç ve ekmek gibi tahıllar tüketilmelidir. Aynı zamanda tahıl grubundaki gıdalar, salatalara katılarak öğünlerin daha doyurucu olması sağlanır.

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11/11/2021 18:40