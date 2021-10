Bilim insanları uyardı: Corona virüsünün yeni Delta mutasyonu daha bulaşıcı olacak

Bilim insanları AY.4.2 isimli Delta varyantı mutasyonunun önceki mutasyonlara göre daha bulaşıcı olabileceğini duyurdu. İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’ta yer alan haberde Birleşik Krallık’taki Covid-19 vakalarının yüksek seyretmesinin sebebi olarak AY.4.2 gösterildi.

Bilim insanları AY.4.2’nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu. Orijinal Delta varyantından çok daha bulaşıcı olacağını söyleyen ve Delta varyantının genetik evrimini takip eden uzmanlar Birleşik Krallık’taki vakaların neredeyse yüzde 10’unun bu varyant olduğunu açıkladı.

YÜZDE 10-15 DAHA BULAŞICI

Cambridge’deki Wellcome Sanger Enstitüsü’den Jeffrey Barrett ile London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanı François Balloux yaptıkları açıklamada AY.4.2’nin orijinal Delta varyantından yüzde 10 ile 15 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurdu. Bilim insanları bu varyantın da hızla yayıldığını ama hızının orijinal Delta varyantı gibi olmadığını belirtti.

Balloux, “Eğer ilk inceleme sonuçları doğruysa AY.4.2, salgının başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı corona virüsü uzantısı. AY4.2 yakında Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘İnceleme Altındakİ Varyant’ kategorisine alınabilir” dedi. Dünya Sağlık Örgütü risk teşkil eden varyantları inceliyor ve tehdit durumlarına göre onlara Yunanca harflerle isim veriyor.

Financial Times, Birleşik Krallık’ta vaka, hastaneye yatış ve ölüm seviyelerinin yüksek seyretmesinin arkasında AY.4.2’nin olduğunu öne sürerken Barrett, “Her ne kadar AY.4.2 işleri daha da zor bir hale getirse de şu an Birleşik Krallık’taki yüksek vakaların tek açıklaması o değil. Delta Plus kavramı kafa karışıklığı yaratıyor ve kullanılmamalı. AY.4.2, Delta varyantının 45 alt uzantısından biri” dedi.

19/10/2021 15:20