Bilim insanları uyardı: Tek bir besini azaltmak sayısız hayatı kurtarabilir

Bilim insanları, toplumun tüketim alışkanlıklarından sadece bir maddenin çıkarılmasıyla çok sayıda hayatın kurtarılabileceğini söylüyor.

Avustralya'daki Grattan Enstitüsü'nün yeni raporu, ülkede her yıl yüzlerce kişinin tuz yüzünden öldüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, tuzu keserek yine her yıl 6 bin hastane başvurusunun da engelleneceğini söylüyor.

Enstitü araştırmacılarından Peter Breadon ve Lachlan Fox, The Conversation'da yayımladıkları bir yazıda söz konusu raporun bulgularını masaya yatırdı ve sadece tuz tüketimini keserek elde edilebilecek avantajları sıraladı.

Yazıda "Her yıl 2 bin 500'den fazla Avustralyalı, fazla tuz tüketimine bağlı hastalıklardan dolayı ölüyor" ifadeleri yer aldı.

İkili ayrıca, "Başta kalp hastalığı ve felç olmak üzere bu kadar çok gereksiz hastalığa ve çok sayıda ölüme katlanmamalıyız" diye ekledi.

Tuzu nerelerden alıyoruz?

İki araştırmacıya göre tuzun büyük bir kısmı gıdaya üretim sırasında ekleniyor.

"Avustralyalıların yediği tuzun çoğu masadaki tuzluktan gelmiyor. Yaklaşık dörtte üçü üretim sırasında gıdaya ekleniyor" diyen araştırmacılar, şöyle devam ediyor:

Bu tuz ekmek, peynir ve işlenmiş et gibi günlük temel gıdalarda gizli. Tüketime hazır makarnalar veya jambonlu sandviç gibi yaygın yiyecekler, önerilen toplam tuz alımımızın yarısına kadarını karşılayabilir.