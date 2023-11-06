Bilim insanları uyardı: Tek bir besini azaltmak sayısız hayatı kurtarabilir

Bilim insanları, toplumun tüketim alışkanlıklarından sadece bir maddenin çıkarılmasıyla çok sayıda hayatın kurtarılabileceğini söylüyor.

Avustralya'daki Grattan Enstitüsü'nün yeni raporu, ülkede her yıl yüzlerce kişinin tuz yüzünden öldüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, tuzu keserek yine her yıl 6 bin hastane başvurusunun da engelleneceğini söylüyor.

Enstitü araştırmacılarından Peter Breadon ve Lachlan Fox, The Conversation'da yayımladıkları bir yazıda söz konusu raporun bulgularını masaya yatırdı ve sadece tuz tüketimini keserek elde edilebilecek avantajları sıraladı.

Yazıda "Her yıl 2 bin 500'den fazla Avustralyalı, fazla tuz tüketimine bağlı hastalıklardan dolayı ölüyor" ifadeleri yer aldı.

İkili ayrıca, "Başta kalp hastalığı ve felç olmak üzere bu kadar çok gereksiz hastalığa ve çok sayıda ölüme katlanmamalıyız" diye ekledi.

Tuzu nerelerden alıyoruz?

İki araştırmacıya göre tuzun büyük bir kısmı gıdaya üretim sırasında ekleniyor.

"Avustralyalıların yediği tuzun çoğu masadaki tuzluktan gelmiyor. Yaklaşık dörtte üçü üretim sırasında gıdaya ekleniyor" diyen araştırmacılar, şöyle devam ediyor:

Bu tuz ekmek, peynir ve işlenmiş et gibi günlük temel gıdalarda gizli. Tüketime hazır makarnalar veya jambonlu sandviç gibi yaygın yiyecekler, önerilen toplam tuz alımımızın yarısına kadarını karşılayabilir.

"Tuz limiti uygulanmalı"

Buradan hareketle araştırmacılar, hükümetin üretim süreçlerinde firmalara tuz limiti getirmesini öneriyor.

Avustralya hükümeti halihazırda aşırı tuz alımının büyük bir sorun olduğunun farkında. Örneğin 2021'de yapılan bir görüşmede toplumun tuz tüketimini 2030'a kadar en az yüzde 30 oranında azaltma hedefi belirlenmişti.

Ancak uzmanlara göre hükümet politikaları bu hedefe ulaşmada yetersiz kalıyor.

Breadon ve Fox, tuz limiti uygulamasının daha önce Birleşik Krallık'ta ve Güney Afrika'da kayda değer bir başarıya ulaştığını vurguluyor:

Tuz sınırlamaları kapsamında Birleşik Krallık, yaklaşık 10 yıl içinde tuz alımını yüzde 20 azalttı. Güney Afrika daha da hızlı kazanım elde ediyor. Tuz kısıtlamaları ucuz ve uygulaması kolay olup hızlı bir şekilde sonuç verebilen bir uygulama.

"Tüketici farkı anlamayacak"

Buna göre tüketiciler bu ürünleri yerken farkı anlamayabilir. Araştırmacılar, çoğu insanın, yaygın tüketilen yiyeceklerden bir miktar tuzun çıkarıldığını anlamadığını söylüyor.

"Şirketlerin, çok fazla tuz eklemeden yiyeceklerin tadını aynı derecede tuzlu hale getirmesinin birçok yolu var" diyen ikili, şöyle ekliyor:

Örneğin, tuz kristallerini daha ince hale getirebilirler veya tuzdaki zararlı sodyumun bir kısmını potasyumla değiştiren zenginleştirilmiş tuz kullanabilirler.

Bunun yanı sıra kademeli bir değişim, insanların damak zevkini de değiştirerek zamanda daha tuzsuz yiyecekleri sevmelerini sağlayabilir.