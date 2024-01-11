Bilim insanları yakıtı bitecek Ay aracından olabildiğince fazla veri toplamaya çalışıyor

Bilim insanları başarısızlığa mahkum bir Ay'a iniş aracından, sonsuza dek kapanmadan önce mümkün olduğunca fazla veri elde etmek için acele ediyor.

Peregrine Mission One, 50 yılın ardından Ay'ın yüzeyine inen ilk Amerikan uzay aracı olma hedefiyle pazartesi sabahı Dünya'dan fırlatılmıştı. Ancak fırlatılmasından kısa süre sonra yaratıcsı Astrobotic, görevin bir "anomaliyle" sarsıldığını ve muhtemelen başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Şirket yakıt sızıntısının, aracın Ay'ın yüzeyine ulaşamayacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Eski adı Twitter olan X'te yaptığı açıklamada şirket, mühendislerinin uzay aracını Güneş'e doğru yönlendirmeyi başardığını, böylece Güneş panelinin Güneş ışığını emerek bataryasını şarj edebileceğini açıkladı.

Öte yandan Astrobotic, Peregrine'in uçuş güzergahını korumasını sağlaması gereken iticilerinin, iniş aracının sapmasını engellemek için "beklenen hizmet ömürlerinin çok ötesinde" çalışmak zorunda kaldığını da ekledi.

Araçta yer alan ve PITMS (Peregrine İyon Tuzağı Kütle Spektrometresi) diye bilinen aletteki Ekzosferik Kütle Spektrometresi adı verilen önemli bir sensörün geliştirilmesine katkı sağlayan Dr. Simeon Barber, PA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Peregrine kısıtlı bir ömürle karşı karşıya kalmışken" kendisiyle meslektaşlarının, "ekzosferik kütle spektrometresinden alınan geri dönüşleri en üst düzeye çıkarmak için vardiyalı çalıştığını" söyledi.

Yaklaşık bir bahçe kulübesi büyüklüğündeki 1,2 tonluk sonda, Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatıldı ve görevin amacı 23 Şubat'ta iniş yapmaktı.

Fakat United Launch Alliance'ın Vulcan Centaur roketinden ayrıldıktan kısa süre sonra Astrobotic ekibi, Peregrine'in Güneş'e dönmüş halde sabit bir konum almakta zorlandığını fark etti.

Şirket, halihazırda uzay aracının güç kaybedip yuvarlanmaya başlamadan önce 40 saatten daha az yetecek sevk maddesi (yakıt) kaldığını belirtti.

Açıklamada şöyle dendi:

Halihazırda amaç, Peregrine'i Güneş'e dönük konumunu koruma becerisini yitirip ardından güç kaybetmeden önce Ay mesafesine olabildiğince yaklaştırmak.

Ekzosferik Kütle Spektrometresi, Birleşik Krallık (BK) ve Avrupa'da yapılmış, Ay'daki ilk araç olacaktı.

Temel amacı ince Ay atmosferini analiz etmenin yanı sıra suyun Ay'da nasıl hareket ediyor olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmekti.

Astrobotic, NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri girişimi kapsamında Ay'a uzay aracı göndermeye çalışan ABD merkezli üç şirketten ilki.

Diğer iki ticari girişim (Intuitive Machines ve Firefly) bu yıl için Ay yüzeyine görevler planladı.

Avrupa Uzay Ajansı üyeliği aracılığıyla PITMS aracının geliştirilmesi için 14 milyon sterlin (yaklaşık 535 milyon TL) fon sağlayan BK Uzay Ajansı'ndan bir sözcü "Astrobotic ekibi Peregrine Ay aracını sınırlı yakıt rezervleriyle Ay'a mümkün olduğunca yaklaştırmak için sıkı çalışıyor ve biz de durumu gözlemliyoruz" dedi.

Uzaya araç fırlatma doğası gereği zorlu bir süreç ve görevdeki bilim aracına uzmanlıklarıyla katkıda bulunan Open University ve RAL Space'teki herkese teşekkür etmek istiyoruz.

Bu, Ay yüzeyine yönelik yeni bir ticari görev dalgasının ilki ve 2024'te daha pek çok görev gerçekleştirilecek.

Independent Türkçe