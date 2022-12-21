Bilim insanları yeni robot köpeğe Marvel adını verdi

Robot köpekler bir yandan dans videolarıyla birçok kişinin sempatisini kazanırken, bir yandan da silahlanma ihtimalleriyle ürkütücü bir gelecek senaryosu çiziyor.

Şimdi de Güney Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, demir ve çelikten yapılmış duvarlara veya tavanlara tırmanabilen 4 ayaklı bir robot geliştirdi.

Hakemli bilimsel dergi Science Robotics'te yayımlanan bir makalede açıklanan yeni icada Marvel adı verildi.

Bu isim süper kahramanlarıyla ünlü ABD'li çizgi roman yayıncısı ve film stüdyosu Marvel'ı akla getiriyor. Ancak robota verilen ad aslında bir kısaltma.

Açılımı ise "Çok Yönlü ve Hızlı Hareket edebilen Manyetik olarak Yapışan Robot (Magnetically Adhesive Robot for Versatile and Expeditious Locomotion)".

Futurism'in haberine göre robot yaklaşık 8 kilo ve 33 santimetre uzunluğunda.

Robotik araştırmacılarının daha önceki benzer girişimlerinde makinelere tekerlekler, kıskaçlar, vantuzlar veya pervaneler eklenmeye çalışılmıştı.

Marvel ise elektro-mıknatıslardan yararlanan yenilikçi ayaklara sahip. "Manyetoreolojik elastomer" adı verilen kauçuk benzeri akıllı malzeme sayesinde robot, paslanmış depolar veya tankerler gibi pürüzlü yüzeylerde de rahatça hareket edebiliyor.

Araştırma ekibi, robotun endüstriyel alanlarda özellikle insanlar için tehlikeli olabilecek yüksek bölgelere tırmanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Futurism, Science.org

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21/12/2022 21:39