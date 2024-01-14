Bilim insanları yeşil alanların kemik sağlığına etkisini gösterdi

Belçika'da yapılan araştırmada, park ve bahçelere yakın evlerde büyüyen çocukların kemiklerinin daha güçlü geliştiği belirlendi.

Hasselt Üniversitesi'nden bilim insanlarının düzenlediği çalışmada, Flaman bölgesinde yaşayan 4 ila 6 yaşlarındaki 300 çocuk incelendi.

Bilimsel dergi JAMA Network Open'da 4 Ocak'ta yayımlanan araştırmada, evlerinin 1 kilometre yakınında yüzde 25 daha fazla park ya da yeşil oyun alanı bulunan çocukların, düşük kemik yoğunluğundan mustarip olma riskinin yüzde 66 azaldığı gözlemlendi.

Ayrıca bu çocukların erken yaştaki kemik gelişimlerinin de daha sağlam olduğu bildirildi.

Parklara yakın evlerde büyüyen çocukların daha fazla fiziksel aktiviteye katılabildiği, bunun da kemik büyümesine olumlu yansıdığı belirtildi.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Tim Nawrot, "Çocukluk döneminde kemik kütlesi ne kadar güçlüyse, yaşamın ilerleyen dönemlerinde o kadar fazla hareket ve dayanıklılık kapasitesine sahip olursunuz" dedi.

Çalışmada, genç yaşta kemik büyümesinde yaşanan sorunların, yaşlılıkta kemik erimesinin daha erken başlamasına yol açabileceğine de işaret edildi.

Nawrot, şehir planlama faaliyetlerinin çocukların hayatında uzun vadeli etkiler yarattığına dikkat çekerek, "Bu araştırmanın halk sağlığı açısından asıl mesajı budur" dedi.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde 2020'de yapılan çalışmada da yeşil alanların çocukların gelişiminde önemli rol oynadığı belirlenmişti. Bu tür yerlere erişimin çocuklarda ileride obezite gelişimini engellediği, zihin sağlığını da güçlendirdiği ifade edilmişti.

Independent Türkçe