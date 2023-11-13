Bilim insanları zihin okuma için beyin implantı icat etti

Bilim insanları, kullanıcılarının yalnızca düşüncelerini kullanarak iletişim kurmalarını sağlayan bir beyin implantı icat etti. Araştırmacılar bunun diğer beyin bilgisayar arayüzü teknolojilerinden daha hızlı ve kullanışlı olduğunu söylüyor.

ABD’deki Duke Üniversitesindeki nörobilimciler, beyin cerrahları ve mühendisler tarafından geliştirilen konuşma protezi, beyin sinyallerini kelimelere çevirebiliyor.

Beyin implantı diğer benzer cihazlara göre daha hızlı ve kullanışlı

Independent Türkçe’nin aktardığı gibi araştırmacılar bunun diğer beyin bilgisayar arayüzü ve zihin okuma teknolojilerinden daha hızlı ve kullanışlı olduğunu, nörolojik bozukluklardan mustarip kişilerin hayatlarını değiştirebileceğini iddia ediyor.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesinden nöroloji profesörü Gregory Cogan, “ALS veya locked-in sendromu gibi konuşma yeteneklerini bozabilecek zayıflatıcı motor bozukluklardan mustarip birçok hasta var” dedi. Ancak iletişim kurmalarını sağlayan mevcut araçlar genellikle çok yavaş ve hantal.

Ekip, özel tasarlanmış 256 mikroskobik beyin sensörünü posta pulu büyüklüğünde tıbbi sınıf bir plastik parçasına yerleştirmeyi başardı ve bu sensörler, tümör aldırmak gibi ilgisiz durumlar için beyin ameliyatı geçiren hastalar üzerinde test edildi.

Katılımcılardan “kug” ve “vip” gibi bir dizi anlamsız kelimeyi dinlemeleri ve ardından bunları yüksek sesle söylemeleri istendi. Sadece 90 saniyelik sözlü veriyle, sinirsel aktiviteyi kelimelere dönüştürmek için bir yapay zeka algoritması kullanıldı.

Araştırmacılar şimdi teknolojiyi geliştirerek hızını artırmayı ve kablosuz hale getirmeyi planlıyor ve devam etmek için Ulusal Sağlık Enstitülerinden 2,4 milyon dolarlık bir hibe aldılar.

Profesör Cogan, “Hareket edebileceksiniz ve bir elektrik prizine bağlı olmak zorunda kalmayacaksınız ki bu gerçekten heyecan verici” dedi.

Duke Beyin Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Jonathan Viventi ise şunları ekledi:

“Hala doğal konuşmadan çok daha yavaş olduğu noktadayız ancak oraya ulaşabileceğimiz gidişatı görebiliyoruz.”

Araştırma, Nature Communications akademik dergisinde yayınlanan “High-resolution neural recordings improve the accuracy of speech decoding” (Yüksek çözünürlüklü nöral kayıtlar konuşma çözümlemenin doğruluğunu artırıyor)* başlıklı çalışmada detaylandırıldı.