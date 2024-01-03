Bilim insanlarından düzensiz kalp atışını tespit eden kulaklık: 2 yıl içinde EKG'nin yerini alabilir

Son moda kulaklıklar kalbin elektriksel aktivitesini takip ederek düzensiz kalp atışını tespit etmek için kullanılabilir.



İngiltere'deki Imperial College London'daki araştırmacılar kulağın içine takılan ve kulaklıktan biraz daha büyük olan, gün boyu elektrokardiyografi (EKG) ölçümü yapabilen bir cihaz geliştirdiler.



Çalışmalar sonucunda bu yeni cihazın üç ölçümden ikisinde "geleneksel bir EKG" kadar iyi performans gösterdiği bulundu.



Kulaklık kalpten uzak olduğu için göğüs EKG'sine göre daha zayıf bir sinyal algılasa da saatlerce kolay taşıma avantajına sahip.

Bu cihaz insanların kalp ritmi bozukluğu olup olmadığını doktora gitmeden çok daha hızlı tespit etmelerine yardımcı olabilir.



Kalp ritmi bozuklukları, tedavi edilmediği takdirde felç veya kalp durması gibi tehlikeli sağlık sorunları riskini artırıyor.

İKİ YILDA PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

"Hearables" adını verdikleri kulaklıkların mucitleri cihazı iki yıl içinde insanların satın alabileceğine inanıyor. Ancak cihazın fiyatı şu anda 500 dolar (yaklaşık 15 bin TL) civarında.



Araştırmacılar kulaklıkları 10 kişi üzerinde test etti ve bulguları geleneksel EKG ile karşılaştırdı.



Kulaklıklar, şekilleri ve birbirlerinden uzaklıkları açısından geleneksel EKG'ye benzer bir okuma sağladı.



Araştırmacılar cihazı daha hassas hale getirmek için çalışıyor. Kulaklıkların beyni izlemek, uyku ve stres seviyelerini tespit etmek için de kullanılabileceği söyleniyor.