Bilim insanlarından 'Kıyamet Saati' açıklaması

Chicago Üniversitesine bağlı "Bulletin of Atomic Scientists" (BAS) dergisinin yayın kurulu, nükleer kaynaklı olası bir büyük felakete işaret eden "Kıyamet Günü Saati"nin kadranını, sabit tutma kararı aldı.



2019 için 00.00'a 100 saniye kalaya ayarlanan saatin aynı şekilde kalacağı açıklandı. Başka bir deyişle saat "kıyamet gününe" en yakın olan, gece yarısına 100 saniye kalayı göstermeye devam edecek.

Bilim insanları bunun sebebi olarak iklim değişikliği ve corona virüs salgınını gösterdi.



BAS adına konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Rachel Bronson şu ifadeleri kullandı:



"Corona virüs salgını, ulusal hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların gerçekten uygarlığı sona erdirme potansiyeli olan nükleer silah tehditlerini ve iklim değişikliğini yönetmek için hazırlıksız olduğunun canlı bir örneği olarak tarihe geçti."



Bilim insanları, 1947'den bu yana var olan saatin, Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB'bin ilk hidrojen bombası testlerini yaptığı 1953'ten bu yana "kıyamet" anlamına gelen gece yarısına en yakın ana tanıklık etmeye devam ettiğimizin altını çizdi.



Kıyamet Günü Saati, 2018'de de 00.00'a 2 dakika (120 saniye) kalaya ayarlanmıştı.



"Kıyamet Günü Saati"nin kadranı, 2019 için 00.00'a 100 saniye kalaya ayarlanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



01/02/2021 08:31