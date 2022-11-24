Bilim insanlarından sıçratmayan pisuvar

Kanadalı bilim insanları, doğadaki kıvrımlardan ilham alan bir pisuar tasarladı.

Bu tasarımların, umumi tuvaletleri kullanan erkeklerin kendi üstlerine veya yerlere idrar sıçratmasını tamamen engelleyebileceği ifade edildi.

Waterloo Üniversitesi'nde görev alan Zhao Pan ve meslektaşları, söz konusu tasarımları Amerikan Fizik Derneği'nin 22 Kasım'da yapılan yıllık toplantısında sundu.

Ekibe göre, "sıçratmayan tuvalet" tasarımının kilit noktası, idrarın pisuara sığ bir açıyla çarpmasını sağlamak.

Pan, "Yeterince küçük bir açıyla çarparsa sıçrama olmaz" diye konuştu. Araştırmacı, sıçramayı engelleyen bu yöntemi "kritik açı" diye adlandırdı.

Buna göre herhangi bir sıvının yüzeye çarpma açısını kritik açıda tutmak sıçramasını engellemenin en önemli yolu.

Hazırladıkları deney düzeneğinde halihazırda yaygın kullanılan pisuarlara boyalı sıvılar püskürten araştırmacılar, kişilerin bacaklarına, ayaklarına ve zemine önemli miktarda sıvının sıçradığını tespit etti.

Ekip daha sonra bunu engelleyecek kritik açıyı bulma amacıyla 5 farklı pisuar tasarladı. Prototipler üzerinde de aynı deneyler yapıldı.

Sonunda kıvrımlı iç yüzeye sahip, uzun ve dar bir pisuarın en ideal tasarım olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılara göre, deniz kabuklarıyla aynı geometriye sahip olduğu ifade edilen pisuar, her boydan insanın idrar sıçratmadan kullanabileceği ideal tasarıma sahip.

Araştırma ekibinden Kaveeshan Thurairajah, "Yüzey boyunca pürüzsüz bir akış sağladık" ifadelerini kullandı. Bu sayede damlacıkların uçuşmasını engellediklerini belirtti.

Deneyler yeni tasarımlar üzerinde tekrarlandıktan sonra Thurairajah, hangi prototipin daha iyi olduğunu belirlemek için etrafı inceledi.

Araştırmacı, ince uzun tasarımı gözlemlerken "tek bir damlacık bile bulamadığını" vurguladı.

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24/11/2022 22:42