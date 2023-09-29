Bilim insanlarından uyarı: Covid-19'un Pirola varyantı daha bulaşıcı

Amerikan Halk Sağlığı Derneği (APHA) Genel Direktörü Georges Benjamin, yeni ortaya çıkan ve "Pirola" olarak adlandırılan Covid-19’un BA 2.86 varyantına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Benjamin, "Şimdiye kadar gördüğümüz çeşitli varyantlar, bazıları diğerlerinden daha bulaşıcı olsa da, sahip oldukları mutasyon sayısına rağmen genel olarak daha ölümcül değiller. Bununla birlikte, en büyük tehdit, hepsinin biraz daha fazla aşı kaçışı yaratmasıdır, yani bu büyük değişikliklerden (yeni varyantlar) birine sahip olduğumuz her sefer, aşının daha az etkili olması anlamına gelir." dedi.

Benjamin, önümüzdeki kış Güney Yarımküre'de yaşayan insanlar için "Covid-19 da dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarında bir zirve" beklediklerini söyledi.

Diğer taraftan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19'u tespit etmek için kullanılan mevcut testlerin ve hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçların Pirola varyantında etkli olduğunu açıkladı. Ancak, "BA.2.86, daha önce Covid-19 geçirmiş veya Covid-19 aşısı olmuş kişilerde enfeksiyona neden olma konusunda daha yetenekli olabilir." denildi.

Benjamin, şu ana kadar vaka sayısının az olması nedeniyle Pirola'nın kendine özgü bir semptomunun henüz tespit edilemediğini belirtti. Ancak, Benjamin Pirola varyantının, tespit edildiği hastalarda şiddetli bulantı, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları ve koku alma duyusunda değişiklik gözlendiğini aktardı.

AŞIYA EŞİT ERİŞİM EKSİKLİĞİ

Benjamin, Pirola varyantından korunmak için ise aşının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kulandı:

"Covid-19 aşılarına eşit erişimimiz yok. Bu küresel sistemimizin bir başarısızlığıdır. İnsanlar aşılanmaları gereken oranlarda aşılanmadıkları için daha fazla enfekte oluyorlar. Şimdi bu nedenle enfeksiyonda bir artış görüyoruz. Dolayısıyla hiç aşı olmayan insanlar gerçekten hastalanma riski altında olmaya devam ediyor ve bazıları erken ölüyor.Eğer tamamen aşılanmışsanız, çoğu durumda gerçekten hastalanmazsınız.”

Benjamin, Covid-19 enfeksiyonların dünya genelinde, özellikle de sağlık sistemlerinin zayıf olduğu ve güncel aşılara erişimi olmayan ülkelerdeki düşük gelirli nüfus arasında arttığını söyledi. Fakat Benjamin, yüksek gelirli Batı ülkelerinin de yetersiz aşılama oranları nedeniyle artan enfeksiyonlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, Pirola varyantını izlemenin zorluklarından birini ülkelerin sahip olduğu vaka sayısı net bir şekilde bildirmemesi oluşturuyor. Bu ayın başlarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sadece 43 ülkenin Covid-19 vakalarından kaynaklanan ölüm sayılarını örgüte bildirdiğini ve sadece 20 ülkenin bilgi verdiğini söyledi.

aponya Başbakanı Fumio Kishida ise geçen hafta yaptığı açıklamada Japonya'nın "bir sonraki bulaşıcı hastalık salgınına hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi. Kishida, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda yaptığı konuşmada "Covid-19 ile mücadelemizden dersler çıkararak bir sonraki bulaşıcı hastalığa hazır olmalıyız." dedi.

Daha önce Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de öğrencileri yeni okul sezonu başlamadan önce Covid-19 aşılarını ve takviyelerini yaptırmaya çağırmıştı. NHS aşı direktörü Steve Russell, "Okulların açılması, çocuklarda enfeksiyonların artmasına yol açabilir" diye konuştu.

ABD’DE AŞI KARŞITI DEZENFORMASYON

ABD'de bir azınlık, Covid-19'un gerçek bir tehdit olmadığına ve aşıların gereksiz olduğuna inandırıldı. Bu yanlış bilgilendirme, bazen de kasıtlı dezenformasyon, ülkede aşı tereddütlerine yol açtı.

Benjamin, dezenformasyonla mücadele etmek için sağlık hizmeti sağlayıcıları, doktorlar ve Amerikan Halk Sağlığı Derneği ve dünya çapındaki benzer kuruluşlar da dahil olmak üzere devlet sağlık kurumları gibi güvenilir kaynaklara güvenmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

PİROLA NEDİR?

Pirola, yeni varyant ilk olarak 24 Temmuz'da Danimarka'da tespit edildi. Araştırmacılar Pirola'nın 2022'de Covid-19 vakalarındaki artıştan sorumlu olan Omicron BA.2 alt soyundan geldiğini buldu. Bilim insanları, Pirola'nın aiğer Omicron varyantlarına kıyasla başak proteininde 30'dan fazla mutasyona sahip olduğunu açıkladı.