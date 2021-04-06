Bilim insanlarını ve doğa severleri umutlandıran haber

İnsan etkisi nedeniyle sayıları hızla azalan koruma altındaki Akdeniz foklarının KKTC kıyılarında görülmesi bilim insanlarını ve doğa severleri umutlandırdı. Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti; 3 yıllık gözlemleri sonuncunda Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından Kırmızı Liste’de sınıflandırılan Akdeniz foklarından 4’ü yetişkin 3’ü yavru 7 bireyin, KKTC kıyılarında kalıcı olarak yaşadığını duyurdu.

İngiltere’deki Exeter Universitesi ve Kuzey Kıbrıs Kablumbağaları Koruma Derneği araştırmacısı Dr. Robin Snape, Akdeniz foklarının ana üreme alanının adanın batısında olduğunu söyledi.

KKTC’de yaşıyorlar

Bölgenin koruma statüsünde olmadığını belirten Snape, insanlardan uzak bölgelerde gerçekleştirdikleri gece gözlemleriyle Kuzey Kıbrıs’ta fokların düzenli yaşam kurduğunu belirlediklerini söyledi. Adada fok gözleminin 2006 yılına kadar indiğini söyleyen Snape, 2010 yılından itibaren balıkçıların tanıklığının arttığını belirtti.

Snape, “2013 yılında Mağusa Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesinde ilk kez bir yavru görüntülenmişti. Bu ülkemizde ürediklerinin ilk kanıtıydı. 2016-2019 arasında 4 tane genç birey olduğunu gözlemledik. Toplam 3 yavru ile 7 fokun KKTC kıyılarında olduğunu söyleyebiliriz. Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesini kapsayan Yenierenköy-Dipkarpaz arasını kullanıyorlar. Doğu Akdeniz’de sadece 350-400 tane kaldığı düşünülürse yüzde 15’inin Türkiye-Kıbrıs kıyılarında yaşaması çok önemli” dedi.

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06/04/2021 08:56