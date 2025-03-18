Bilim insanlarının 10 yılda çözdüğü problemi iki günde çözdü

Imperial College London'dan José Penadés ve ekibi, bazı süper bakterilerin antibiyotiklere karşı nasıl direnç kazandığını anlamak için 10 yıl boyunca araştırmalar yaptı. Ancak Google’ın araştırmacılar için geliştirdiği "co-scientist" adlı yapay zeka aracı, bu soruya yalnızca iki gün içinde doğru yanıt verdi.

Bu hızlı sonuç karşısında şaşkına dönen Penadés, Google’a e-posta göndererek yapay zekanın henüz yayımlanmamış araştırmalarına erişimi olup olmadığını sordu. Google, hiçbir şekilde böyle bir erişime sahip olmadığını belirtti. Ekip, bulgularını 19 Şubat’ta bioRxiv adlı ön baskı platformunda yayımladı. Ancak makale henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.Araştırmaya göre, süper bakterilerin genetik materyallerini nasıl transfer ettiklerini anlamak, antibiyotik direnciyle mücadelede kritik bir nokta. Penadés ve ekibi, bazı bakteriyofaj virüslerinin başka virüslerden "enjekte edici kuyruk" mekanizmasını alarak farklı bakteri türlerini enfekte edebildiğini keşfetti.

Bilim insanları bu keşfi deneylerle doğruladıktan sonra aynı soruyu Google’ın yapay zekasına yöneltti. Yapay zeka, analiz ettiği mevcut kanıtları değerlendirerek birkaç hipotez sundu ve bunlardan biri bilim insanlarının 10 yıllık çalışmayla ulaştığı doğru sonuçtu.

Yapay zekanın, yalnızca teorik çözümler üretmekle kalmayıp bilimsel deneylerin nasıl tasarlanması gerektiğine dair öneriler sunduğu da belirtildi.

Imperial College London'dan Tiago Dias da Costa, "Eğer bu sistem beklendiği gibi çalışırsa, bilimde devrim yaratabilir. Yanlış yönlere sapmamızı engelleyerek, bilimsel keşif sürecini olağanüstü bir hızla ilerletebilir" dedi.

Ancak, yapay zekanın bilimde kullanımı hâlâ tartışmalı bir konu. Son dönemde yapay zeka destekli birçok çalışmanın tekrarlanamaz veya hatalı sonuçlar ürettiği görülüyor. Bu nedenle bilim insanları, yapay zekanın araştırmalara nasıl entegre edileceğine dair etik çerçeveler oluşturmayı ve yanlış kullanımları tespit etmek için yeni araçlar geliştirmeyi öneriyor.

Yine de bu olay, yapay zekanın bilimsel keşiflerde ne kadar güçlü bir araç olabileceğini gözler önüne serdi. Bilim insanları, yapay zekanın hipotez geliştirme sürecinde önemli bir destek sunabileceğini ancak deneysel kanıtların hâlâ vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.