Bilim Lefkoşa Girişimci Çocuk Pazarı büyük ilgi gördü

Bilim Lefkoşa’da Girişimcilik Atölyesi koordinatörlüğünde düzenlenen Girişimci Çocuk Pazarı ziyaretçilerle buluştu. Çocukların girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini sergileme fırsatı bulduğu etkinlik, büyük ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte 9-14 yaş arası çocuklar, el emeği ürünlerini, kendi tasarımlarını ve yaratıcılıklarını sergiledikleri stantlarda ziyaretçilere sundular. Çocuklar, satış yaparken müşteri ilişkilerini deneyimleme, bütçe yönetimini öğrenme ve ürün geliştirme, reklam, satış teknikleri gibi birçok temel girişimcilik yeteneğini pratiğe dökme şansı elde etti.

Bilim Lefkoşa Girişimcilik Atölyesi Eğitimeni Şenay Yılmaz etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Amacımız, çocuklarımızın özgüvenlerini artırmak, onları yaratıcılığa teşvik etmek ve girişimcilik ruhunu aşılamak. Bu etkinlik, onların hayal gücünü gerçeğe dönüştürme yeteneğini görmeleri için harika bir fırsat oldu.”

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, çocukların kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri satın alarak onlara destek verdi. Ayrıca etkinlik kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları ve oyun alanlarıyla aileler ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlik sonunda stantlar arası yapılan yarışma sonucunda 'En Çok Satışı Yapan Ekip- Oyuncak Standı, En İyi Reklamı Yapan Ekip-Bilişim Standı (Pixel Atölyesi) ve En İyi Mağazacılık ve Görsel Standı Oluşturan Ekip-Kurabiye Standı ' seçildi. Birinci seçilen ekipler; başarı belgelerini Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Türkiye Maarif Vakfı KKTC temsilcisi Abdullah Yılmaz ve UID(Uluslararası Demokratlar Birliği ) KKTC Temsilcisi Fadıl Şanverdi'nin elinden aldı.

Girişimci Çocuk Pazarında sergilenen oyuncaklar, tasarım ürünleri, canlı çiçekler, ikinci el ürünler, kurabiye, limonata ve çay geliri de dezavantajlı çocukların sanatsal ve sportif gelişimine destek veren Lefkoşa İyilik Evi için bağışlandı.

Çocukların geleceğin girişimcileri olma yolunda ilk adımlarını attığı bu anlamlı etkinlik, toplumsal dayanışmayı artırmanın yanı sıra ailelerin ve çocukların unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağladı.

Bilim Lefkoşa hafta içi okul gruplarına girişim, tasarım, bilişim, tarım, astronomi, matematik ve doğa-fen olmak üzere yedi atölye ile hizmet verirken; hafta sonu da 6-14 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz eğitim veriyor. Atölyelerden ücretsiz yararlanmak ve daha fazla bilgi almak için 05391363800 numaralı telefondan veya @bilimlefkosa instagram adresinden ulaşmak mümkün.