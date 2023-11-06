''Bilim Lefkoşa'' yarın açılıyor

Lefkoşa Suriçi Arabahmet Mahallesi’nde yarın saat 12.00’de açılışı gerçekleştirilecek törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk Bayraktar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun katılması bekleniyor.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TC KEİ Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) destekleriyle hayata geçirilecek Bilim Lefkoşa için, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün destekleri alındı.

2022 yılında kurulan Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı projesi olan Bilim Lefkoşa’da; matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesi, dene yap atölyesi ücretsiz hizmet verecek.

Bilim Lefkoşa’da, bilgi üretimine katkıda bulunmak, bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek amaçlanıyor.