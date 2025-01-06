Bilim ne söylüyor? Sevdiğiniz birinin yanında uyumanın şaşırtıcı etkisi

Uyumak, yapılabilecek en rahatlatıcı şeylerden biridir. Uzun bir günün ardından yatağa girmek, kendinizi şarj etmek için ihtiyacınız olan tek şeydir.

Yatakta tek başınıza uyumak zaman zaman yalnız hissetmenize ve kaygıya veya kaliteli uyku kaybına yol açabilir. Öte yandan, sevdiklerinizin yanında uyumak rahatlatıcı olabilir ve birçok ruhsal sağlık faydası sağlayabilir.

Bir dahaki sefere tek başınıza uyumakta sorun yaşarsanız, eşiniz, arkadaşlarınız, anneniz veya kardeşinizle kucaklaşabilirsiniz. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, sevdiklerinizle uyumanın şaşırtıcı faydaları olabilir. Sevdiklerinizin yanında uyumanın harika faydalarına bir göz atalım.



Sevdiklerinizin yanında uyumak sakin kalmanıza ve kaygınızı ve stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Fiziksel temas ve ten teması böbrek üstü bezlerinize kortizol üretmeyi bırakması için sinyal gönderebilir ve bu da sonunda stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.



İYİLEŞTİRİLMİŞ FİZİKSEL SAĞLIK

Sevdiğiniz biriyle birlikte uyuyakaldığınızda, kan basıncınızı düşürerek, iltihabı azaltarak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirerek fiziksel sağlığınızı da iyileştirmeye yardımcı olabilir.



ZİHNİ GÜÇLENDİRİR

Yalnız uyumak sizi yalnız, depresif ve kaygılı hissettirebilir; öte yandan, sevdiklerinizle uyumak depresyonu ve kaygıyı azaltarak ve genel refahınızı artırarak zihinsel sağlığınızı iyileştirebilir.



DAHA İYİ UYKU KALİTESİ

Sevdiğiniz kişinin yanında uyuduğunuzda, daha kolay uykuya dalmanıza ve uyku kalitenizi de iyileştirmenize yardımcı olabilir. Bu fiziksel temas nedeniyle olur; sakin ve güvende hissetmenize yardımcı olabilecek oksitosin seviyesini azaltır.



GÜÇLÜ İLİŞKİLER



Sevdiklerinizin yanında uyumak, yakınlığı ve duygusal bağları artırarak ilişkinizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bağınızı güçlendirmeye ve güçlü ve sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir.



ARTAN REM UYKUUSU

Ayrıca, duygularınızı, hafızanızı ve genel refahınızı düzenlemek için önemli olan REM uykunuzu (hızlı göz hareketi) artırmaya yardımcı olabilir.

Yalnız uyurken endişeli veya yalnız hissederseniz, sevdiklerinizin yanında uyuyabilir, kaliteli bir uyku çekebilir ve fiziksel ve ruhsal sağlığınıza fayda sağlayabilirsiniz.