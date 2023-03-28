''Bilimle Daha İleri'' kısa video yarışma serisinin ödül töreni yarın Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapılacak

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28/03/2023

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''Bilimle Daha İleri'' kısa video yarışma serisinin ödül töreni yarın Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapılacak

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri kapsamındaki “Bilimle Daha İleri” kısa video yarışma serisinin ödül töreni yarın Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Bilimle Daha İleri” kısa video yarışma serisinin üçüncü aşama ödül töreni 14.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Program açılış konuşmaları ile başlayacak ardından ödüller takdim edilecek.

28/03/2023 13:03
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TAGS: ödül töreni
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