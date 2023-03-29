Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik “deneyler” temasıyla düzenlenen “Bilimle Daha İleri” konulu kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri kapsamında, Necati Taşkın İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda bugün düzenlenen ödül töreninde Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson konuşma yaptı.

Öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerine hitap eden Björnsson, AB Yardım Programı kapsamında 48 ilkokul ve 46 ortaokulda laboratuvar ve ekipman olanağı sağlandığını, gezici laboratuvar da oluşturulduğunu söyledi.

Björnsson, bu tür AB girişimlerinin, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumunda yenilik ve araştırmayı destekleme taahhüdünü net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

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29/03/2023 18:18