“Bilimle Daha İleriye” konulu kısa video yarışmasının ödül töreni LTL'de yapıldı

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günler kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen “Bilimle Daha İleri” konulu kısa video yarışma serisinin ilki tamamlanırken, yapılan değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan okullara ödülleri verildi.

Lefkoşa Türk Lisesi’nde 15.30'da başlayan ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra ödül almaya hak kazanan videoları hazırlayan öğrenci, öğretmen ve okul müdürleri de katıldı.

Ödül töreninde konuşan Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında 48 ilkokul ve 46 ortaokula sağlanan destekle kurulan laboratuvar ve ekipman imkânları ve diğer okullara hizmet edecek mobil laboratuvar ile araştırma ve inovasyon becerilerinin genç nesillere sağlanan fırsatların önemine vurgu yaptı.

Björnsson, konuşmasında “Okul laboratuvarları ve mobil laboratuvar, çocuklara bilimle ilgilenmeleri için ilham verecek, Kıbrıs Türk toplumunu geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve yenilikçileriyle donatacak kıvılcımı sağlayacak ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesinin önünü açacaktır... Geleceğimiz emin ellerdedir.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilk ve orta dereceli okullara bilim ve eğitim desteğinin 5 milyon Euro olduğunu dile getiren

Björnsson, eğitimden sorumlu tüm kuruluşlara teşekkür ederek, öğrencileri kutladı.

-Çavuşoğlu: "AB artık Kıbrıslı Türkleri kimsesiz bir topluluk gibi görmekten vazgeçmeli"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da KKTC insanının yüzünü Avrupa'ya çevirmiş ve Avrupa standartlarına sahip insanlar gibi kimliğini ve kültürünü savunduğunu, sahip çıktığını kaydederek, AB'nin artık Kıbrıslı Türkleri kimsesiz bir topluluk gibi görmekten vazgeçmesi ve daha hoşgörülü, kapsayıcı ve esnek olması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin bu tür yarışmalarda ödül almasının AB standartlarına ulaşmada toplumun gösterdiği gayreti en iyi şekilde sergilediğini belirten Çavuşoğlu, AB'ye bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı desteklerden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan okullara ödülleri dağıtıldı ve ardından kokteyle geçildi.

-Ödüller

İlkokul kategorisinde birincilik ödülü Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’na verilirken aynı kategoride Jüri Özel Ödülü ise TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin oldu.

Ortaokul kategorisinin birincisi 19 Mayıs TMK olurken Osman Nejat Konuk Ortaokulu ve Atleks Sanverler Ortaokulu ise bu kategoride Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Lise kategorisinde birincilik ödülünü Lefke Gazi Lisesi kazanırken bu kategorideki Jüri Özel Ödülü de 20 Temmuz Fen Lisesi’ne verildi.

Meslek lisesi kategorisinde ise birincilik ödülü Atatürk Meslek Lisesi’nin olurken Karpaz Meslek Lisesi de Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Kazanan okulların videolarına https://youtu.be/x4sEAIlhvto linkinden ulaşabiliyor.

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21/10/2022 16:51