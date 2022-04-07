Bilimsel araştırma: Alzheimer hastalığı genlerle bağlantılı

CNN’de yer alan habere göre, Cardiff Üniversitesi’ndeki Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmada, Alzheimer (bunama) hastalığının büyük ölçüde genlerden kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Enstitünün direktörü Julie Williams, yaptığı açıklamada, “Bu, Alzheimer araştırması alanında çığır açan bir çalışma ve 30 yıllık çabanın da doruk noktasıdır” dedi.

“Sigara, egzersiz ve diyet gibi yaşam tarzı faktörleri Alzheimer gelişimini etkiliyor ve bu faktörler için harekete geçmek, riski azaltmanın olumlu bir yolu. Ancak, hastalık riskinin %60-80’i genetiğe dayanıyor ve bu nedenle biyolojik nedenleri araştırmaya ve dünya çapında etkilenen milyonlarca insan için çok ihtiyaç duyulan tedavileri geliştirmeye devam etmeliyiz” diye ekledi.

YENİ ÇALIŞMALAR İÇİN UMUT IŞIĞI

Nature Genetics dergisinde yayınlanan araştırma, yeni keşfedilen genlerin bir kısmının, vücuttaki proteinler arasında iltihaplanma ve bağışıklık sisteminin beyin hücrelerine nasıl zarar verebileceğini yöneten çok ayrıntılı reaksiyonlara odaklanıyor.

Araştırma için, bilim insanları, Alzheimer teşhisi konan 111.326 kişinin genomlarını analiz etti ve bilişsel olarak sağlıklı 677.663 kişiden alınan genlerle karşılaştırdı. Genomlar, Avrupa Birliği, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, İzlanda, Nijerya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 15’ten fazla üyesindeki klinikler tarafından sağlandı.

Çalışmada, Alzheimer riskinin artmasıyla bağlantılı 75 gen tanımladı ve bunların 33’ü önceden de biliniyordu.

Alzheimer ile bağlantılı olduğu bulunan 42 yeni gen ise hastalığa yönelik yeni tedaviler için umut kaynağı oldu.

Uzmanlar, keşfin, bilim insanlarına ölümcül beyin hastalığı riskini azaltabilecek tedaviler, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri için potansiyel yeni hedefler sağlayacağını söylüyor.

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07/04/2022 11:04