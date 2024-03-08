Bilimsel araştırma: Bira göbeği olan erkekler dikkat

Karnında ekstra yağ olan ve ailesinde Alzheimer hastalığı öyküsü olanların beyin fonksiyonlarının daha düşük olduğu bulundu.

Araştırmacılar pankreas ve karaciğerde daha fazla yağ birikmesinin daha yüksek demans riskine yol açabileceğine inanıyor. Ancak bu durumun kadınlar için geçerli olmadığı açıklandı.

ABD’deki Rutgers Health’ten Michal Schnaider Beeri, "Yüksek Alzheimer riski taşıyan orta yaşlı erkeklerde, daha yüksek pankreatik yağ, daha düşük biliş ve beyin hacimleriyle ilişkiliydi." dedi.

Araştırmacılar, ailesinde Alzheimer hastalığı öyküsü olan 204 sağlıklı orta yaşlı insan üzerinde çalıştı.

Buna göre daha yüksek karın yağına sahip erkeklerin bilişsel fonksiyonlarının daha düşük olduğu tespit edildi.

Önceki çalışmalar, daha yüksek beden kitle endeksine sahip erkeklerin demans riskinin arttığını göstermişti. Ancak bu yeni araştırma, sorunun özellikle orta yaştaki göbek yağıyla ilgili olduğunu öne sürüyor.

İsrail'deki Sheba Tıp Merkezi'nden Sapir Golan Shekhtman da, "Bulgularımız beden kitle endeksi ile biliş arasındaki ilişkilerle karşılaştırıldığında daha güçlü korelasyonlara işaret ediyor; bu da BKİ'den ziyade karın yağ depolarının daha düşük bilişsel işlevsellik ve daha yüksek demans riski için bir risk faktörü olduğunu gösteriyor." diye ekledi.

Çalışma Obesity dergisinde yayınlandı.