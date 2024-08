Bilimsel araştırma: Cep telefonları ebeveynler için stres sebebi

ABD'deki Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çalışmasına göre, çalışan ebeveynler mobil cihazlarında pek çok kolaylık olduğunu düşünüyor ancak her gün gelen bildirimlerin de kaygıya yol açtığını belirtiyorlar.

Çalışmanın sonuçları, birçok okulun, öğrencilerinin gün boyunca dikkatlerini dağıtan cep telefonlarına erişimini yasaklamak için çaba sarf ettiği bir dönemde geldi.

Araştırmada, 2020-2021 yılları arasında ebeveynlerin günlük ortalama 300'e yakın mobil bildirim aldığı ortaya çıktı. Çalışmaya katılan ebeveynler günde ortalama 93 kez telefonlarına bakıyorlardı. Üniversitenin Health Mott Çocuk Hastanesi'nde gelişimsel davranışçı pediatrist olan baş yazar Tiffany Munzer, "Küçük çocukların ebeveynlerinin sıklıkla çoklu görev yaptığını biliyoruz. Ekranların yarattığı kesintiler, aynı anda birden fazla talebe yanıt verme zorluğuna ek bir katman ekledi."

"Ebeveynler genellikle ebeveynlik ve ev hayatını, iş ve diğer sorumluluklarla aynı anda idare ediyor. Telefonlar yüzünden uzaklaşmış hissetmenin ek stres getirmesi mantıklı," dedi.

COVID-19 SIRASINDA ARTTI

Çalışmaya 4 ila 6 yaş aralığındaki 62 çocuğun 62 ebeveyni dahil edildi ve çalışma Covid-19 salgınının ilk iki yılında gerçekleşti. Ebeveynlerin ortalama yaşı 37 idi.

Araştırmada, ebeveynlerin daha önceki çalışmalara kıyasla daha fazla bildirim aldığı ve telefonlarının açıldığı görüldü. Araştırmacılar, bunun pandemi sırasında daha fazla medya kullanımı ve potansiyel olarak ilgili haberleri takip etme ihtiyacından kaynaklandığını düşünüyor.

Davranışsal gelişim alanında çocuk doktoru ve kıdemli yazar Jenny Radesky, hafta içi stresin daha yüksek olduğunu, bu durumun bildirim içeriklerinin de ebeveynlerde strese yol açmış olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, ebeveynlerin, onların her an her şeyden haberdar olmalarını sağlayan yüksek teknolojili akıllı telefonlara sahip olmanın bedelinin stres olduğunu söylüyor.

27/08/2024 09:38