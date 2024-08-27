Bilimsel araştırma: Çocukların eşten daha çok sevildiği kanıtlandı

Yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları, insanların sevgi ve şefkat duyguları yaşadığı sıradaki beyin aktivitelerine baktılar ve en güçlü tepkinin çocuklarında ortaya çıktığını gördüler.

Yakın arkadaşlar, evcil hayvanlar, yardıma muhtaç yabancılar, romantik aşk, çocuk ve doğaya duyulan sevgi olmak üzere altı farklı sevgi türünün harekete geçirdiği alanları belirlemek için MRI taramaları kullanıldı.

Buna göre ebeveyn ve çocuk arasındaki bağ en güçlü ve en tüketici olan çıktı, romantik aşk ise ikinci sırada yer aldı. Çocuk sevgisinin en güçlü tepki olmasının yanı sıra, beynin çoğu bölgesini de harekete geçirdiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, en az bir çocuğu olan ve “sevgi dolu bir aşk ilişkisi” içinde olan 28 ila 53 yaş aralığındaki 55 katılımcıyla çalıştı.

YÜKSEK BEYİN AKTİVİTESİ GÖRÜLDÜ

Beyin aktivitesi yalnızca aşk nesnesine ne kadar yakın hissettiğinizden değil, aynı zamanda onun insan olup olmamasından da etkileniyor.

Araştırmacılar, yabancılara duyulan sevginin; ebeveyn, romantik veya arkadaş sevgisine kıyasla çok daha az beyin aktivitesine yol açtığını söyledi. Evcil hayvan ve doğa sevgisi de insanlara yönelik olandan önemli ölçüde daha düşük aktiviteye yol açtı.

Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'nden baş araştırmacı Parttyli Rinne, “Ebeveyn sevgisinde, sevgiyi hayal ederken beynin striatum bölgesindeki ödül sisteminin derinliklerinde bir aktivasyon vardı ve bu, başka hiçbir sevgi türünde görülmedi.” dedi.

Cerebral Cortex dergisinde yayımlanan bulguların, bilim insanlarının aşkın sinirsel mekanizmalarını anlayarak ruhsal sağlık bakımını iyileştirmelerine yardımcı olması umuluyor.