Bilimsel araştırma: Covid-19 uykusuzluğa da neden oluyor

Vietnam'daki Phenikaa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, durumu hastaneye kaldırılacak kadar ciddi olmayan 1000'den fazla Covid-19 hastasını araştırdı.

Elde ettikleri sonuçlar, hafif enfeksiyonu olan dört kişiden üçünün uykusuzluk yaşadığını ortaya çıkardı.

Sonuçlar ayrıca uykusuzluk bildiren corona virüsü hastalarının yüzde 50'sinin geceleri daha sık uyandığını ortaya çıkardı.

Ayrıca her üç kişiden biri kaliteli bir uyku almanın zor olduğunu, daha kısa süre uyuduğunu ve ilk etapta uykuya dalmakta zorluk çektiğini belirtti.

Araştırmacılar ayrıca anksiyete veya depresyon hastalarının hastayken uykusuzluk yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu da buldu.

DAHA DUYARLI HALE GELİYORLAR

Araştırmanın başyazarı Dr. Huong Hoang, hafif atlatan hastaların uykusuzluk bildirme olasılığının hem genel nüfusa hem de hastanede yatan Covid-19 hastalarına göre daha yüksek olduğunu iddia etti.

Bunun, corona virüsünden iyileşen hastaların daha stresli ve fiziksel sağlıklarındaki değişikliklere karşı daha duyarlı olmasından kaynaklanabileceğini ve bunun da uykularını daha kötü algılamalarına yol açabileceğini söylediler.

Ancak Covid-19 enfeksiyonları, ruh sağlığı sorunları ve uykusuzluk arasındaki ilişkiyi araştıran daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Dr. Hoang, "Uykusuzluk sizi çok fazla rahatsız etmiyorsa, yatmadan önce ılık bir duş almak, yatmadan en az bir saat önce telefonunuzu kapatmak, günde 30 dakika egzersiz yapmak ve akşam 4'ten sonra kafeinden kaçınmak gibi bazı basit eylemlerde bulunabilirsiniz."

"Uykusuzluk sizi gerçekten rahatsız ediyorsa, bazı uyku yardımcılarını deneyebilirsiniz. Yardım etmezlerse bir uyku terapistine gidebilirsiniz" açıklamasında bulundu.