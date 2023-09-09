Bilimsel araştırma: Depresyon, tip 2 diyabetin doğrudan nedeni

Araştırmacılar, fazla kilolu olmasanız bile, depresyonun, tip 2 diyabet gelişiminde doğrudan rol oynayabileceğini keşfetti.

Uzmanlar, diyabetli kişilerin depresyona yakalanma olasılığının, diyabeti olmayanlara göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu uzun zamandır biliyor. Depresyonlu kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha yüksek olduğu da bilim dünyasının tespit ettiği bilgiler arasında.

Ancak Diabetes UK yardım kuruluşu tarafından finanse edilen yeni araştırma, hem tip 2 diyabet hem de depresyona katkıda bulunan yedi genetik varyant buldu.

Bu paylaşılan genlerin beyinde, pankreasta veya yağ dokusunda insülin salgılanmasında veya iltihaplanmasında rol oynadığını ve bu biyolojik süreçlerdeki değişikliklerin depresyonun tip 2’yi nasıl artırdığını potansiyel olarak açıkladığını ileri sürdüler.

Araştırmacılar ilk kez depresyonun doğrudan tip 2 diyabet geliştirme riskinde artışa neden olduğunu, ancak diyabetin depresyona neden olmadığını bulurken depresyonun tip 2 diyabet üzerindeki etkisinin yalnızca yüzde 36,5’inin obezite ile açıklanabileceğini de tespit etti.

Depresyona neden olan diyabetin doğrudan bir nedeni bulunamazken, uzmanlar hala tip 2 diyabetle yaşamanın getirdiği yükün depresyonun gelişmesinde bir faktör olabileceğine inanıyor.

Diabetes UK Araştırma Direktörü Dr. Elizabeth Robertson, “Bu son derece önemli çalışma bize genetik, tip 2 diyabet ve depresyon arasındaki bağlantılara dair yeni bilgiler veriyor ve depresyonun tip 2 diyabetin gelişimine katkıda bulunabileceğini gösteriyor.”

“Bu bilgi, sağlık profesyonellerinin depresyon geçmişi olan kişilere bakım ve destek sağlamalarına ve daha fazla tip 2 diyabet vakasını önlemelerine yardımcı olabilir.” açıklamasında bulundu.