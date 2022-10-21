Bilimsel araştırma: Disleksiye sebep olan genler belirlendi

Kelimeleri yanlış hecelemeye ve yanlış okumaya neden olan öğrenme güçlüğü disleksinin genetik olduğu bilinse de, şimdiye kadar uzmanlar hangi genlerin sorumlu olduğu konusunda tam olarak emin değildi.

Şimdi İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, 50.000 disleksik dahil olmak üzere bir milyondan fazla yetişkinin DNA’sını analiz etti.

Daily Mail’in haberine göre, disleksi ile bağlantılı olabilecek 42 genetik varyant bulunurken genlerin yaklaşık üçte biri genel bilişsel yetenek ve eğitim başarısı ile bağlantılıydı.

Bazıları ayrıca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve iki el becerisi, yani sağı veya solu tercih etmek yerine her iki eli de eşit derecede iyi kullanma yeteneği ile bağlantılı çıktı.



TEŞHİS KOYMAK İÇİN HENÜZ ERKEN

Araştırmanın başındaki isim dil bilimleri uzmanı Dr. Michelle Luciano, çalışmanın disleksi ile ilgili cevaplanmamış birçok soruya ışık tuttuğunu söyledi.

“Bulgularımız, ortak genetik farklılıkların erkek ve kızlarda çok benzer etkilere sahip olduğunu ve disleksi ile çift yönlülük arasında genetik bir bağlantı olduğunu gösteriyor.”



“Sonuçlarımız ayrıca disleksinin genetik olarak okuma ve heceleme testlerindeki performansla çok yakından ilişkili olduğunu ve disleksinin belirlenmesinde standart testlerin önemini pekiştirdiğini gösteriyor” dedi.

Bulgularını Nature Genetics dergisinde yayınlayan bilim insanları elde ettikleri verilerin genler yoluyla disleksi teşhisinde kullanılması için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Disleksiden etkilenen ünlüler ve tarihi figürler arasında Orlando Bloom, Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo da Vinci ve Richard Branson yer alıyor.

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21/10/2022 14:06