Bilimsel araştırma: Düzenli egzersiz depresyon riskini düşürüyor

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, zihinsel sağlık sorunu riski taşıyan kişilerin üçte birinin düzenli egzersizlerle depresyondan kaçınabileceğini ortaya koydu.

Daily Mail’in haberine göre, 37.000’den fazla insan üzerinde yapılan araştırmada, haftada 75 dakika koşmayı ve yüzmeyi içeren yoğun egzersizin depresyon ve anksiyete vakalarının neredeyse yüzde 19’unu önleyebileceği sonucuna varıldı.

BMC Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, 37 ila 73 yaşları arasında zihinsel sağlık sorunu olmayan insanları inceledi. Ortalama olarak neredeyse yedi yıl boyunca, yaklaşık yüzde 3’ünün depresyon veya anksiyete geliştirdiği görüldü.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Sonuçlara dayanarak, araştırmacılar, haftada 75 ila 150 dakika şiddetli aktivite yapan kişilerin depresyon veya anksiyete geliştirme olasılığının yüzde 29 daha az olacağını hesapladılar.

Haftada 150 ila 300 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak, endişeli veya depresif olma riskini yüzde 47 oranında azaltıyor.

Uzmanlar, insanlar haftada iki buçuk saat ile beş saat arasında daha hızlı nefes almayı sağlayan ve tempolu yürüyüş, bisiklete binme ve dans etmeyi içeren orta düzeyde aktivite yapsalardı, depresyon ve anksiyete tanılarının yüzde 13’ünün asla gerçekleşmeyebileceğini kaydettiler.

Yine de daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen uzmanlar, fiziksel aktivitenin beyni ödül kimyasallarıyla doldursa da, faydalarının diğer insanlarla egzersiz yapmak ve sosyalleşmeden alınan güçle ilgili olabileceğini de eklediler.

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07/11/2022 12:52