Bilimsel araştırma: Düzenli iktidarsızlık hapları kullanımı kör edebilir

Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, düzenli iktidarsızlık hapları kullanımının göz kaybına kadar göz ile ilgili birçok hastalığa yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

ads ads ads ads
08/04/2022

ads
ads
ads
Bilimsel araştırma: Düzenli iktidarsızlık hapları kullanımı kör edebilir

Kanada’da yer alan British Columbia Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, iktidarsızlık haplarını düzenli olarak kullanmanın, göz kaybı dahil olmak üzere üç ciddi göz rahatsızlığı riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalarda, Viagra, Cialis, Levitra ve Spedra’nın vizyonu direkt olarak etkilediği belirtilirken, ani görme kayıplarına ve görüşte parlamalara neden olabileceği bulundu.

British Columbia Üniversitesi’nde bir göz doktoru olan baş araştırmacı Dr Mahyar Etminan, görme sorunları geliştiren ilaçları kullanan kişilerin ‘tıbbi yardım almaları’ gerektiğini söyledi.

‘TIBBİ YARDIM ALINMALI’

Dr Etminan yaptığı açıklamada “Bunlar nadir görülen durumlardır. Gelişme riski düzenli olmayan kullanımlar için oldukça düşüktür. Ama yine de görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulan düzenli kullanıcılar bunu ciddiye almalı ve tıbbi yardım almalıdır.’ dedi.

Yapılan araştırmalarda, ilaçları düzenli almayan kullanıcılarda göz problemi yaşanmadığı belirtilirken, sonuçlar, düzenli kullanımın ciddi retina dekolmanı geliştirme olasılığının yüzde 158 daha fazla olduğunu gösterdi.

‘İLERİDE FİRMALARIN İLAÇLARA UYARI KOYMASI GEREKİR’

Ayrıcaoptik sinire giden kan akışının bozulması olasılıklarının da yüzde 102 daha fazla olduğu ve bu durumun, merkezi görme kaybına neden olabileceği vurgulandı. Bu kişilerin, retina damar tıkanıklığı geliştirme olasılıkları yüzde 44 daha fazla olduğu belirtildi.

Dr Etminan “Yani çalışmamız neden-sonuç kanıtlamasa da, bu ilaçların düzenli kullanımının göz problemlerine yol açtığı aşikar. Kanıtların toplamı güçlü bir bağlantıya işaret ediyor.” dedi.

Daha fazla araştırmanın bağlantıyı kanıtlayacağını ve üreticilerin haplara uyarı etiketleri koymasına yol açacağını umduğunu söyledi.

Pfizer, Viagra kullanan yaklaşık 100 kişiden birinin ‘göz tahrişi, kanlanmış gözler/kırmızı gözler, göz ağrısı, görsel parlaklık, ışık hassasiyeti, gözlerde sulanma’ yaşadığı konusunda uyarıyor.

08/04/2022 13:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bilimsel araştırma, hap, sağlık
MANŞETLER

HK DÜNYA

Ojeli tırnaklarından tanıdılar: Bucha’daki kurbanlardan birinin trajik öyküsü

HK DÜNYA

Ukrayna’da Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerden gelen katliam iddiaları dünyayı dehşete düşürürken, ojeli tırnaklarıyla dikkat çeken bir kurbanın trajik hikayesi uluslararası basına da yansıdı. 52 yaşındaki İrina Filkina olduğu açıklanan Ukraynalı kadının kızı, annesinin Bucha’dan kalkan bir tahliye otobüsüne binmeye çalıştığını ama otobüste yer olmadığı için bisikletle eve dönerken yolda katledildiğini anlattı.

Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir

HK DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girilirken ABD’den savaşın gidişatına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu başta Donbas olmak üzere ülkenin doğusuna yoğunlaşırken Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın kesinlikle savaşı kazanabileceğini söyledi. Rusya lideri Putin'in “hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini" belirten Kirby, “Ne Kiev’i alabildi, ne hükümeti devirebildi” dedi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.