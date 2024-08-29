Bilimsel araştırma: Hafta sonları uyumak hayatınızı kurtarabilir

Hafta sonları uyumak kimilerince tembellik gibi görünebilir ancak yeni araştırmalar bu alışkanlığın hayatınızı kurtarabileceğini öne sürüyor.

Cumartesi ve pazar günleri düzenli olarak uyuyan kişilerin kalp hastalığına yakalanma olasılığının beşte bir daha az olduğu bulundu.

Uzmanlar, hafta sonu yeterince uyumanın; iltihabı azaltmaya, kan basıncı ve kolesterolü sağlıklı tutmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Araştırma, yaklaşık 14 yıl boyunca takip edilen İngiltere'deki 90.903 yetişkinin verilerini inceledi. Çalışma haftasına kıyasla izin günlerinde yatakta geçirdikleri ekstra saat sayısına göre dört gruba ayrıldılar.

En uzun süre uyuyan grubun (hafta sonu günlerinde ortalama bir saatten fazla uyuyan grup) hiç uyumayanlara göre kalp hastalığı geliştirme olasılığı yüzde 19 daha az çıktı. Hafta sonları erken kalkan kişiler ise kalp hastalığı geliştirme olasılığı en yüksek olan grupta çıktı.

GENEL REFAHI SAĞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ

Bulgular perşembe günü Londra'daki Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık kongresinde sunuldu.

British Heart Foundation'da yardımcı tıbbi direktör olan Profesör James Leiper, "Birçoğumuz iş veya ailevi sorumluluklarımız nedeniyle yeterince uyumuyoruz ve hafta sonu yatakta kalmak düzenli bir iyi gece uykusunun yerini tutmasa da, bu kapsamlı çalışma bunun kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor."

"Uyku eksikliğinin genel refahımızı etkileyebileceğini biliyoruz ve bu araştırma her gece en az yedi saat uyumaya çalışmanın ne kadar önemli olduğunun önemli bir hatırlatıcısı." dedi.

Uzmanlar, uyku eksikliğinin vücuttaki iltihabı, kan basıncını ve stres hormonlarını artırdığını ve bunun da uzun vadede kalp hasarına yol açabileceğini düşünüyor.