Bilimsel araştırma: İşlevsiz beyin hücrelerindeki obezite tehlikesi

Avustralya ve Kanada'dan araştırmacılar, işlevini tam olarak yerine getiremeyen beyin hücrelerinin insanları fazla tüketime teşvik ederek obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açabildiğini tespit etti.

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19/09/2024

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Bilimsel araştırma: İşlevsiz beyin hücrelerindeki obezite tehlikesi

Bulguları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, Avustralya'daki St Vincent's Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Monash, Macquarie ve Melbourne üniversiteleriyle Kanada'daki Calgary Üniversitesinden bilim insanları, obez farelerin beyin hücrelerini inceledi. 

Buna göre, araştırmacılar, obezite ve tip 2 diyabet hastalarının beyin hücrelerinin "yoğun ve yapışkan özellikli hücre dışı matrikste (ECM) sıkışabildiğini" ve insülin direnci geliştirdiğini tespit etti. 

Beyin hücrelerinin "neurofibrosis" ismini verdikleri sıkışma problemi nedeniyle kan şekeri seviyesi, açlık ve vücut ağırlığını kontrol etme yetilerinin kısıtlandığını aktaran araştırmacılar, bu durumun kalpte de sorunlara yol açabildiğini belirtti. 

19/09/2024 12:31
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TAGS: Bilimsel araştırma, İşlevsiz beyin
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