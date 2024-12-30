Bilimsel araştırma: Kızıl saçlı kadınlar acıyı diğer kadınlarla aynı derecede hissetmiyor

Oxford Üniversitesi Rektörü ve "Ağrının Kraliçesi" olarak anılan Prof. Irene Tracey, kızıl saçlı kadınların sıcak veya soğuğa bağlı ağrılara daha düşük tolerans gösterdiğini, ancak elektrik şoklarından kaynaklanan ağrılara daha az duyarlı olduğunu açıkladı.

Ağrı deneyimlerinin genetik ve bireysel farklılıklardan kaynaklandığını belirten Tracey, bu alandaki araştırmaların zorluklarına dikkat çekerek, ağrının öznel bir deneyim olduğunu vurguladı. Tracey’nin açıklamalarına göre, ağrı eşiği farklılıkları, özellikle kızıl saçlı kadınlarda, saç genindeki mutasyonlarla ilişkilendiriliyor.

Anestezioloji dergisinde yayımlanan bir rapor, kızılların ağrı eşiğiyle ilgili genetik farklılıkların, duyusal bir reseptörü kısmen kapatan bir mutasyondan kaynaklandığını belirtiyor. Bu genetik değişiklik, ağrı toleransı ve hassasiyet arasındaki dengeyi ağrının türüne bağlı olarak değiştirebiliyor.

Dünya nüfusunun sadece yüzde 2’sini oluşturan kızıl saçlılar, bu nadir özellikleri nedeniyle bilimsel araştırmalarda özel bir ilgi görüyor. Bu ilginç genetik özelliklerin yanı sıra, kızıl saçlı kadınların cinsel yaşamları da araştırmacıların dikkatini çekiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Hamburg Üniversitesi’nden Dr. Werner Habermehl’in yaptığı bir çalışmada, kızıl saçlı kadınların diğer saç renklerine sahip kadınlardan daha yüksek bir orgazm oranına (%41) sahip olduğu tespit edildi. Habermehl, "Kızıl saçlı kadınların cinsel yaşamları daha aktif, daha fazla partnerleri var ve daha sık cinsel ilişkiye giriyorlar" diyerek bu grubun itibarını doğrular nitelikte bulgular sundu.

2022 yılında Çekya’da yapılan bir araştırma da kızıl kadınların daha yüksek cinsel istek, daha fazla cinsel aktivite ve partner sayısıyla dikkat çektiğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, bu sonuçların yalnızca genetikle açıklanamayacağını ve sosyal stereotiplerin – kızıl kadınların daha cinsel olarak açık görülmesi – bir etken olabileceğini belirtti.