Bilimsel araştırma: Köpekler Covid-19’un kokusunu alabiliyor

İngiltere’nin başkenti Lodnra’daki London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) isimli eğitim kurumunda yapılan araştırmada, özel eğitim verilen köpeklerin Covid-19 enfeksiyonunu yüzde 94’e varan oranlarda tespit edebildiği ortaya çıktı.

Eğitimli köpeklerin semptom göstermeyen hastaları bile tespit edebildiğini açıklayan yetkililer köpeklerin sınırda ya da havalimanlarında kullanılabileceğini söyleedi.

Köpeklerin biyosensörlerinin insan sağlığı ile ilgili verileri algılayabildiğini ve bunun yanı sıra uyuşturucu, gıda veya patlayıcıları da algıladıkları da hatırlatılırken, “Ortalama olarak köpekler Covid-19’a sebebiyet veren Sars-CoV-2 numunelerini yüzde 82 ile yüzde 94 oranında tespit etmeyi başardı” açıklaması yapıldı.

200 HASTANIN ÇORAPLARI KOKLATILDI

Bilim insanları araştırma için insanların kullandığı kıyafet ve yüz maskelerini alarak bunları köpeklere koklattı. Testlerden birinde Covid-19’a yakalanan 200 kişinin çorapları koklatılırken 6 köpek bunları inceledi.

LSHTM ile birlikte Medikal Tespit Köpekleri isimli kuruluş ve Durham Üniversitesi’nin de dahil olduğu incelemelerde köpeklerin büyük bir doğruluk oranıyla kokuları tespit ettikleri açıklandı. Uzmanlar, “Bildiğimiz kadarıyla, bu yönde yapılmış ilk araştırmadır bu” ifadesini kullandı. Yetkililer bu araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığının da altını çizdi.

Bu habere tepkiniz:



24/05/2021 18:28