Bilimsel araştırma: Meme kanseri tedavisi demans riskini azaltabilir

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan bulgulara göre, hormon tedavisi genel olarak ileriki yaşlarda Alzheimer veya buna bağlı demans hastalığı geliştirme riskini %7 oranında azaltıyor.

Ancak bu bağın yaşla birlikte değiştiği ortaya çıktı. Pittsburgh Üniversitesi'nde kadın hastalıkları ve üreme bilimleri profesörü ve kıdemli araştırmacı Francesmary Modugno, "Bulgularımız, meme kanseri için ilaç reçete ederken veya tedavi planları geliştirirken bireysel hasta faktörlerinin farkında olmanın önemini vurguluyor" dedi.

Meme kanseri hastalarının yaklaşık üçte ikisinde, kadınlık hormonları olan östrojen veya progesteron tarafından beslenen bir tümör bulunuyor. Bu hastalarda hormon tedavisi, bu hormonları bloke ederek tümör büyümesini engelleyebilir.

80 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ETKİ GÖSTERMEDİ

Araştırmacılar bu çalışma için 2007-2009 yılları arasında meme kanseri teşhisi konan 65 yaş ve üzeri 18.800'den fazla kadına ait verileri analiz etti.

Araştırmacılar, kadınların üçte ikisinin (%66) teşhis konulduktan sonraki üç yıl içinde hormon tedavisi gördüğünü tespit etti.

Sonuçlar, ortalama 12 yıllık bir takip süresince hormon tedavisi gören hastaların %24'ünün Alzheimer veya bunama geliştirdiğini, kanser tedavisi sırasında ilaç kullanmayan kadınlarda ise bu oranın %28 olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, koruyucu etkinin 65 ila 69 yaş aralığındaki kadınlarda en güçlü olduğunu söyledi. Öte yandan hormon tedavisi 80 yaş üstü kadınlarda ise bunama riskini artırdı.

Güney Carolina Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yardımcı doçent ve baş araştırmacı Chao Cai, "Çalışmamız, daha genç kadınların Alzheimer hastalığı ve diğer bunama türlerine yakalanma riskinin azalması açısından hormon tedavisinden daha fazla fayda görebileceğini öne sürüyor" dedi.