Bilimsel araştırma: Tüm gün oturmak o hastalığı tetikliyor

Kadın sağlığına ilişkin yapılan yeni araştırmalar, günde altı saatten fazla oturan kadınların rahim miyomlarına yakalanma riskinin iki kat arttığını ortaya koydu.

Çin'de yapılan son araştırmaya göre, günde altı saat veya daha fazla oturmak, günde iki saatten az oturan kadınlara kıyasla iki kat daha fazla riskle ilişkilendirildi. Yani hareketsiz geçirilen süre ne kadar fazlaysa rahimde miyom riski de o kadar artıyor.

Miyomlar rahim duvarında veya içinde oluşan zararsız kas ve doku büyümeleridir. Oldukça yaygındırlar, özellikle 30 ila 50 yaş arasındaki kadınların %80'inde miyom vardır. Küçük miyomlar genellikle ağrısızdır ancak daha büyük büyümeler ağrıya, şişmeye, aşırı kanamaya, kabızlığa ve akıntıya neden olabilir.

6.600 KATILIMCI DEĞERLENDİRİLDİ

Çin'deki Kunming Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışmaları için henüz menopoza girmemiş, yaşları 30 ila 55 arasında olan 6.600'den fazla kadınla çalıştı. Daha sonra regl, üreme geçmişi, çocuk sayısı ve diyet gibi diğer bilgileri değerlendirdiler.

BMJ Open'da yayınlanan araştırmaya katılanlar ayrıca masa oyunları oynayarak, ekran başında vakit geçirerek, kitap okuyarak, örgü örerek ve diğer hareketsiz aktivitelerle ne kadar zaman geçirdiklerini de detaylandırdı.

Sonuçlara göre kadınların 562'sinde (%8,5) miyom vardı ve bu oranlar 50 yaş üstü kişilerde en yüksek çıktı.

Ancak uzmanlara göre oturmanın verdiği hasarı telafi etmenin basit yolları var. American College of Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, her yarım saatte bir sadece beş dakikalık hafif yürüyüşün oturmanın getirdiği riskleri dengelediği tespit edildi.