Bilimsel araştırma: Yağ oranına göre ölçüm obez kişi sayısını fırlattı

Yaşla birlikte, genellikle kiloda herhangi bir değişiklik olmaksızın, bel bölgesindeki organların çevresinde yağlar birikiyor.

İnsanların ağırlığını sınıflandırmak için standart olarak vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılıyor, bu da bir yetişkinin kilogram cinsinden ağırlığının, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesi anlamına geliyor.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bu yöntem, yağ, kas ve kemik arasındaki farkları sunmuyor.

"KULLANILAN ÖLÇÜM DEĞİŞMELİ"

İtalya’nın Roma kentindeki Tor Vergata Üniversitesi liderliğinde 40-80 yaş arası 4.800 yetişkin üzerinde yapılan ve Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan bir araştırma, vücut yağ yüzdesini ölçtü.

VKİ açısından erkeklerin yüzde 38'i ve kadınların yüzde 41'i, 30'un (obez) üzerindeydi; ancak vücut yağ yüzdeleri taramalar kullanılarak hesaplandığında yüzde 71 ve yüzde 64'ünün obez olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, gelecekte obeziteyi tanımlamak için 27'lik bir VKİ değerinin kullanılması gerektiğini söyledi.

VKİ ölçülerine göre, 18,5-25'in sağlıklı bir kiloya, 25-29 arası fazla kiloya, 30 ve üzeri ise obez olunduğuna işaret ediyor.

HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Araştırmada yer alan, Prof. Antonino De Lorenzo, "Obezite taraması için Dünya Sağlık Örgütü standardını kullanmaya devam edersek, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere obezite ile ilişkili hastalıklar açısından risk altında olan birçok orta yaşlı ve yaşlı yetişkini kaçıracağız.”

“Klinik ortamlarda ve obezite kılavuzlarında bu yeni VKİ sınır noktasının belirlenmesi, milyonlarca yaşlı yetişkinin potansiyel sağlığına faydalı olacaktır" dedi.

Araştırmacılar, tek başına vücut yağ analizinin de kesin bir ölçüm olup olmayacağının belli olmadığını da ekledi.