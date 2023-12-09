Bilimsel araştırma: Yalnızlık insana iyi geliyor

Yalnızlığın modern yaşamın baskısını hafiflettiğini söyleyen bilim insanları, insanların daha özgür hissetmelerine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Araştırma için üç haftalık bir süre boyunca 178 kişinin sosyal alışkanlıkları takip edildi. Katılımcılardan üç haftalık bir günlük tutmaları, diğer insanlarla yüz yüze temas kurmadan veya sosyal medya veya e-posta gibi dijital yollarla onlarla konuşmadan her gün yalnız geçirdikleri saatleri takip etmelerini istendi.

Elde edilen sonuçlara göre, insanlar ne kadar yalnız vakit geçirirlerse, stres seviyeleri de o kadar düşük çıktı.

Ancak araştırmacılar, yalnızlığı bilinçli olarak tercih edenlerin mutlu olduğunu; yalnızlığın sadece "istenmediği halde yalnız" olunduğunda rahatsız edici olduğu sonucuna vardı.

Bu, pek çok insanın, sağlıklarını hiçbir şekilde etkilemeden, mutlu bir şekilde kendi başlarına vakit geçirebilecekleri anlamına geliyor.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi'nde yapılan araştırmayı yöneten Profesör Netta Weinstein, “Yalnızlık son derece rahatlatıcı olabilir, çünkü kendi kendinizin kaptanısınız.”

“Bir görevin tamamlanmasını isteyen bir patron yok ve eğlenceli ve sempatik olma baskısını gerektiren hiçbir konuşma yok.”

“Elbette diğer insanlarla birlikte olmak çok iyi gelebilir, ama aynı zamanda bedel de gerektirebilir; dolayısıyla belli bir miktar yalnızlık, sosyalleşmek için harcadığımız zamanı dengelemeye ve refahımızı artırmaya yardımcı olabilir.” dedi.