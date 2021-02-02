Bilimsel keşif: Ispanak ile e-posta gönderdiler

Bilim dünyasında elektronik aygıtların bitkilere yerleştirilip yerleştirilemeyeceği üzerinde yapılan araştırmada, bitkilerin içeriğinde bulunan elementlerin onları elektronik birer alet haline getirebileceği keşfedildi.



ABD’deki Massachussets Institue of Technology'den (MIT) araştırmacılar, nanoteknoloji kullanarak ıspanak bitkisini patlayıcı maddeleri fark edebilen sensörlere çevirdi. Kurdukları düzenek sayesinde patlayıcı kimyasalları sezen ıspanak, daha sonra kablosuz olarak bu bilgiyi araştırmacılara geri gönderdi.



Bu yolla ıspanak bitkisiyle elektronik posta almayı başaran biğlim insanları ıspanakta yüksek miktarda bulunan demir ve nitrojen ile bunu başardıklarını açıkladı.



NEDEN ISPANAK KULLANILDI?



Ispanakta bulunan yüksek miktarda nitrojen ve demir, katalizör görevi görerek doğadaki kökleri aracılığıyla yer altı sularında nitroaromatikler olup olmadığını fark edebiliyor.

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02/02/2021 09:39