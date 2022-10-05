Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, sosyal medya hesabından isyan etti.

Artık susmayacağını kaydeden Sennaroğlu, “Biz UBP Belediyesi degil miyiz? Hodri Meydan” ifadelerine yer verdi.

İşte Sennaroğlu’nun paylaşımı:

CTP döneminde Maliye Bakanlığı’ndan belediye olarak çalışan için avans istedik. Alıp çalışanı ödedik.

DP döneminde Maliye Bakanlığı’ndan belediye olarak çalışan için avans istedik.

Alıp çalışanı ödedik.

Ey UBP yönetimi 2 aydır çalmadığım kapı kalmadı.

Başka belediyelere milyonlar aktardınız.

Hatta bağımsız olanlara.

Biz UBP Belediyesi degil miyiz?

Üstelik hiç biriniz telefonları dahi açmıyorsunuz.

Her şey yolunda değil mi?

Bilin ki artık susmayacağım.

Hodri Meydan

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05/10/2022 20:18