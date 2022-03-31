Bilinç, öldükten sonra ne kadar açık kalıyor?

Birleşik Krallık’taki Bangor Üniversitesi’nde görevli Bilişsel Sinirbilim Profesörü Guillaume Thierry, beyin vücuttan ayrıldıktan sonra bilgi işlemeye ne kadar devam edeceği konusunda epey bir kafa yormuş. Dediklerine göre Fransız Devrimi tarihini okuduğunda 'giyotin' kavramıyla tanıştığında bu konu epeyce kafası meşgul etmiş. Giyotin idam cezasında insanın başını kesmek için kullanılan bir alet.

6 dakika sonra

Şu ana dek elde edilen bulgular, beynin kalp durduktan 6 dakika sonra öldüğünü göstermişti. Bilim insanı ölüm anında beyindeki bozulmanın asla geri dönülemeyecek bir seviyeye ulaştığını, o anda bilicin hissetme ve düşüncelerin kişinin kendisine ait olduğunu yeteneğini kaybetmeye başladığını ekledi. Fareler üzerinde yapılan deneylere göre de sinirsel aktivitenin bilinç kaybolduktan bir dakika sonra durduğu görüldü ve bu hipotezi doğrulayan sonuçlar çıktı.

Daha uzun sürebilir

Fakat bilim insanı Guillaume Thierry'e göre bu süre insanda çok daha fazla olabilir! Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir deneyde bilim insanları 87 yaşındaki epilepsi hastasını incelemek için elektroensefalografi (EEG) cihazı kullanmıştı. Ancak hasta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti ve bu beklenmedik olay, bilim insanlarının ilk kez ölen bir kişinin beyin aktivitesini kaydetmesini sağlamıştı. Bu deney sonucunda ölüm sürecinde beyin 15 dakika boyunca aktif kalıyordu. Thierry ise bu konuyla ilgili ekstrem durumlar yaşayan insanların 6,7,8 ve hatta 10 dakika sonra hayata dönebildiğini, bu sebeple beynin kapanmasının teoride saatlerce sürebileceğini belirtti.

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31/03/2022 16:28