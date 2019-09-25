Bilinci kapalı, ailesi aranıyor
Hastanede tedavi gören Mehmet Erdem'in bilincinin kapalı olduğu belirtilerek ailesinin arandığı duyuruldu.
25/09/2019
Kamalı Haber
Mehmet Erdem'in ailesi aranıyor
|
|
Hastanede tedavi gören Mehmet Erdem'in bilincinin kapalı olduğu belirtilerek ailesinin arandığı duyuruldu.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde nöroloji bölümünde bilinci kapalı şekilde tedavisi devam eden hastanın ismi belli oldu. Hastanın isminin Mehmet Erdem olduğu belirtilerek kendisi ve yakınları hakkında en ufak bir bilgisi olanların hastaneye başvurmaları rica edildi.