Bilinci kapalı, ailesi aranıyor

Hastanede tedavi gören Mehmet Erdem'in bilincinin kapalı olduğu belirtilerek ailesinin arandığı duyuruldu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde nöroloji bölümünde bilinci kapalı şekilde tedavisi devam eden hastanın ismi belli oldu. Hastanın isminin Mehmet Erdem olduğu belirtilerek kendisi ve yakınları hakkında en ufak bir bilgisi olanların hastaneye başvurmaları rica edildi.

25/09/2019 12:51