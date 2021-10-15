Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

ABD'nin 42. başkanı Bill Clinton, kanda meydana gelen bir enfeksiyon nedeniyle California Üniversitesi'nde yer alan Irvine Medical Center'da tedavi altına alındı.

Eski başkanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktorlar; iki günlük tedavinin ardından antibiyotiklerin olumlu sonuç verdiğini ve Clinton'ın birkaç gün içinde evine dönmesini umduklarını söyledi.

Özel bir etkinlik için California'da bulunan Clinton, kendisini yorgun hissettiğini söyledikten sonra kontrol için hastaneye götürülmüştü.

Doktorlar, Clinton'ın rahatsızlığının Covid-19 ile bir ilgisinin olmadığını açıklarken, benzer enfeksiyonların; eski başkanın yaş grubundaki kişilerde sıklıkla görüldüğüne dikkat çekiyor.

Damaryoluyla antibiyotik tedavisi süren Clinton'ın, cuma gününden itibaren ağız yoluyla antibiyotik almaya devam edeceği öğrenildi.

2004 VE 2010'DA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Clinton, kalbindeki sorunlar nedeniyle 2004 yılında By-Pass operasyonu için ameliyat masasını yatmıştı. Eski başkana 2010 yılında da yine kalbindeki sıkıntı nedeniyle stent takılmıştı.

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15/10/2021 08:43