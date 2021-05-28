Bill Cosby'nin şartlı tahliye talebi reddedildi

Cinsel saldırı suçlusu oyuncu Bill Cosby'nin şartlı tahliye talebi, cinsel saldırı suçluları için hazırlanan bir terapi programına katılmayı reddetmesi üzerine reddedildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Pennyslvania Şartlı Tahlike Kurulu, oyuncu Bill Cosby'nin ağırlaştırılmış cinsel saldırı suçundan 10 yıllık hapis cezasına şartlı tahliye talebini reddetti. Cosby'nin cinsel saldırı suçluları için düzenlenen bir terapiye katılmayı reddettiği belirtildi.

Cosby'nin temsilcisi Andrew Wyatt "Reddedileceğini biliyorduk. Beni aradı ve terapiye katılmazsa reddedileceğini söyledi." dedi.

83 yaşındaki Cosby, cezasının 3 yılını tamamladıktan sonra 25 Eylül'de şartlı tahliye için uygun duruma gelecekti.

Cosby, 2018 yılında ağırlaştırılmış cinsel saldırı gerekçesiyle 3 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir zamanlar "ABD'nin babası" lakabıyla tanınan Cosby, hakkında 50'den fazla kadın şikayetçi olmuştu.

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28/05/2021 12:30